快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

店面熱！全聯高雄霸氣展店 月租63萬奪今年店租王

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
高雄老牌宴會館「海寶軒」，一樓由全聯以每月租金63萬元租下。圖／台灣房屋提供
高雄老牌宴會館「海寶軒」，一樓由全聯以每月租金63萬元租下。圖／台灣房屋提供

內需市場發燒，店面租賃轉熱。台灣房屋集團根據實價登錄，盤點今年高雄店面最高月租金前五名，位於前金區自強二路上的老牌宴會館「海寶軒」一樓空間，今年3月由全聯福利中心以每月租金63萬元租下，榮登高雄今年實價榜上，租金總價最高的店租王。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，全聯對展店選址有一定要求，包括商圈人口多寡、成屋店面至少200坪以上、並具備停車空間等，該棟建物與立體停車場共構，原為高雄知名老牌宴會館「海寶飯店」，受疫情影響曾暫停營業，去年保留2樓作為宴會館，更名後重新開幕，3樓2018年就出租給健身工廠，1樓則由全聯進駐，今年7月開幕。

馮紹清指出，該店面建坪達611坪使用規模大，位處於住商混和區，距離捷運市議會站出站就到，周邊行政機關、商辦相當多，擁有龐大的就業客群商機，且受惠舊市議會公辦都更案、捷運O4站聯開案等利多，地段發展極具潛力，能吸引大型連鎖品牌進駐，也充分展現其店面價值與優勢，以每月租金63萬元，單坪租金1031元，頗符合市場行情。

今年高雄實價榜上月租總價次高，是位於岡山樂購廣場的400坪大型街邊店，由夾娃娃機業者，以每月租金51萬元打造旗艦店，此筆交易同時刷新岡山地區實價史上最貴店租紀錄。

其次為左營區博愛三路上的佳德車行，153.8坪透店以月租45萬元排名第三，這也是左營區今年實價榜上最高店租紀錄；另外，位居第四，為大立商圈一間487坪大型透店，原為名產店，業者退場後，今年8月以月租38.5萬元重新出租，該店面目前閒置中。

第五名為六合夜市一棟商辦一、二樓476坪店面，原由日藥本舖承租，搬遷後改由康是美藥妝以15年長約租下，每月租金36萬元，每3年調租一次最高至44萬元，成為今年新興區，也是六合夜市商圈最貴店租王。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年受電商及疫情衝擊，實體店面需求銳減，隨疫情解封、國門開放，讓各大業者重新備戰，積極卡位黃金商圈迎接商機，不少有實力的品牌業者更開闢新藍海，做出大改變，走向旗艦店規模經營，也讓這些高總價的中大型店面得以去化。

其中像是店面閒置25年，近期終於出租的「主婦商場」，市場估計店租達80萬元以上，不過未經實價登錄，因此未列在此次榜單上。

馮紹清表示，觀察五大店租王，皆位於熱鬧商圈，且多為面臨黃金路段的大型店面，人流車流旺盛、醒目性佳、商業效益高，加上旗艦型坪數空間，相對吸引有實力的業者布局，以租金表現來看，單坪價格符合市場行情範圍，也因坪數大，總價相對高。

馮紹清指出，事實上，高雄有很多百萬行情的店面，不過今年實價尚未有百萬店租交易出現，而目前高雄因房價水位走高，業者考量營運成本效益，店面以租代買比例增高，也推升租賃市場略顯回溫。

2023年高雄月租店王TOP5。資料來源／台灣房屋
2023年高雄月租店王TOP5。資料來源／台灣房屋

租金 全聯

延伸閱讀

影／砸65萬高獲利看得到吃不到 高雄女子慘被耍...報警逮車手

高雄宮廟遶境扛轎員大亂鬥 網酸：神明因這原因看了也會笑

上班族瘋搶！全聯「最療癒的買一送一」引熱議 「4款絲滑飲料」銅板價現泡現喝

AWS高雄雲端產業峰會 陳其邁：有深化合作機會

相關新聞

投資客爆倉？永和仁愛公園名廈驚見15戶法拍真實原因曝

永和仁愛公園知名社區「仁愛歐寶」，近日赫見15戶淪法拍，網友議論紛紛，有人推測是「投資客爆倉轉手」。不過，根據法院公告，...

大車站計畫坐鎮！台中火車站中古屋交易趨熱 5年漲五成

隨著大車站計畫實施，台中老城區一舉翻新，中古屋也成市場上的熱門物件。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，今年前三季台中火車...

「南港之星」公辦都更案開工動土 蔣萬安盼串起東區門戶十字軸帶

台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」新建大樓工程，今天由台北市長蔣萬安主持，舉行開工動土典禮，此案由公部門台...

北市近7成建案每坪開價破百萬 100至149萬元成主流

根據住展雜誌統計，今年10月底時，近7成台北市銷售中新建案，平均開價超過每坪100萬元，使台北市全區新建案平均開價來到每...

工程師強！新竹「長房」第一 這5縣市長房不長人堪慮

依據內政部資料，今年全國住宅共約923萬宅，比三年前增加3.2%，但人口少了1.1%，今年共計約2,333萬人。不過新竹...

北市今年十大熱銷建案曝 這三案每3天賣1戶

預售屋付款輕鬆，受到不少購屋民眾歡迎。永慶房產集團統計2023年截至8月台北市十大熱銷建案，以大同區「首岳」交易105件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。