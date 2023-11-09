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逸達AD-9308臨床前數據國際期刊發表 具心臟病治療潛力

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）今（9）日公布，與巴西聖保羅大學合作的臨床前研究成果，獲選於心臟及心血管類別之頂尖醫學期刊《European Heart Journal》發表論文。研究結果顯示，逸達口服醛去氫酶ALDH2（醛去氫酶）活化劑AD-9308可透過調節心臟中的Dicer-miRNA途徑，顯著改善心臟衰竭，接下來將進入臨床開發階段。

逸達指出，AD-9308是與FP-045同系列之化合物，一種強效且具高度選擇性的口服ALDH2活化劑。ALDH2是一種位於粒線體基質的酶，是粒線體品質控制系統/健康的關鍵調節因子，同時也是對反應性醛類/酮類、氧化壓力、發炎和纖維化的調節者。ALDH2的活化是一種新穎的治療機制，用於改善粒線體品質和調節機制，以治療罕見疾病和嚴重老化疾病，包括心血管代謝疾病。

逸達表示，這是發表的論文為 “Kiyuna L, Candido D, Bechara L, Jesus I, Ramalho L, Krum B, et al. 4-hydroxynonenal impairs miRNA maturation in heart failure via Dicer post-translational modification.（4-hydroxynonenal（一種脂質過氧化物）透過Dicer（一種RNA酶）的轉譯後修飾，在心臟衰竭中損害miRNA（小分子核糖核酸）的成熟）。European Heart Journal 2023; doi:10.1093/eurheartj/ehad662”，係逸達與頂尖學術臨床轉譯專家合作的研究成果發表，聚焦於心血管代謝疾病領域。

聖保羅大學醫學院生醫科學研究所教授Julio C.B. Ferreira表示：「我們與逸達建立了長期並具啟發性的合作關係，在過去幾年累積了不少關於ALDH2生物學以及逸達的ALDH2活化劑，在心血管和肌肉疾病中的治療應用上頗具說服力的轉譯數據。這篇新發表的論文闡明了心臟衰竭疾病病理學的一個新機制，並有助於更好地理解ALDH2活化劑如何在心臟衰竭動物模型中顯著改善心臟功能和減少重塑的途徑。

逸達研發長楊文津表示，這些數據進一步擴展了我們對於ALDH2在心血管代謝疾病中生物學角色及作用的理解，並更加鞏固了我們對於ALDH2活化劑在一個多樣化的疾病群體治療潛力的看法，其中粒線體功能障礙發揮著關鍵作用。

逸達計劃在2024年，啟動首創口服新藥ALDH2活化劑FP-045用於間質性肺病引起的肺高壓（PH-ILD）患者之二期臨床試驗。逸達正致力於充分利用ALDH2活化劑開發平台，包含FP-045、AD-9308以及另一系列的新一代化合物，在數個藥物治療領域開發多樣化系列產品，包括心血管代謝疾病。

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