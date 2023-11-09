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工程師強！新竹「長房」第一 這5縣市長房不長人堪慮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹示意圖。住宅週報提供
新竹示意圖。住宅週報提供

依據內政部資料，今年全國住宅共約923萬宅，比三年前增加3.2%，但人口少了1.1%，今年共計約2,333萬人。不過新竹縣今年不只住宅數量比三年前增加8%，增幅居冠全國，人口數增長3.4%增長，也是本島最高。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，房市自2017年反彈後各區域新建案量逐年攀升，累積大量成屋，考驗市場消化速度，具有產業支撐的區域移入人口多，如科學園區就業人口穩定成長，能去化房市累積的存量，賣壓相對小。

觀察近幾年住宅存量及人口呈現逆向走勢，住宅數量連年成長，但人口卻衰減。

住宅成長前10名中，人口數下滑者分別有宜蘭縣、高雄市、雲林縣、彰化縣及台南市，其中宜蘭縣的住宅增幅高居全國第二名，但人口出現1%的衰減。

郎美囡表示，宜蘭縣近幾年因高鐵議題，未來交通便利性可期，吸引不少來自雙北的買方，推案跟交易增加，但買方並未移居，出現住宅數量大增，但人口漸少的情況。

至於高雄市及台南市前幾年南科話題鋒健，吸引大量投資盤，雲林縣及彰化縣受惠台中市房價上漲的外溢效果，推案量增加，由於這些縣市人口沒有成長，以近幾年積累的住宅數量與囤房稅2.0的全國歸戶制，都可能造成區域壓力。

今年全國住宅數量成長最多的10個縣市中，人口正成長有新竹縣、台中市、金門縣、桃園市、新竹市等5個縣市。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，新竹科學園區創造周邊房市的剛性需求，新竹縣的房價比新竹市容易入手，今年景氣不佳，竹科整體仍發展穩定，不斷納入新的就業人口，且科技業平均薪資高，累積資產速度比其它行業快，許多竹科的8年級生邁入購屋市場，若有長輩金援，其購屋總價約2千5百萬上下。

若總價門檻稍低者，總價帶約1千6百萬至1千8百萬元，主力房型都是2到3房帶車位，與整體房市購屋年齡越來越大的情況不同，竹科購屋族有年輕化的趨勢。

TOP10長房最快縣市。資料來源／住商不動產
TOP10長房最快縣市。資料來源／住商不動產

竹科 房市

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