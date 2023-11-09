南港商三公辦都更案開工 未來將成為台北地區最大規模轉運核心

台北市政府與交通部臺鐵路局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(9)日舉辦開工典禮，此案為南港車站中心之重要「轉運站」與「會展」功能的實踐，屬大面積公地活化並同時結合交通轉運、會展中心及商業與住宅機能之開發案，全案預計2030年完工，預估興建總樓地板面積超過11萬坪，將引入民間投資金額約351億元及創造逾約800億元的不動產價值，未來將與南港轉運站共同成為台北地區最大規模轉運核心。

開工典禮由台北市長蔣萬安、臺鐵局長杜微及出資人潤泰創新國際公司董事長簡滄圳等人共同出席。南港商三基地為臺鐵局土地，於南港鐵路地下化整平為空地後，長年作為放置資材使用，因地下臺鐵、高鐵及捷運隧道穿越，致其開發困難度高，帶隨著南港地區重大建設陸續推動，為強化南港車站周邊地區功能及活化公有土地，北市府向臺鐵局提出活化都更構想，由臺鐵局提供土地、本市住都中心擔任實施者招商、潤泰創新國際出資設計及興建，為三贏之公辦都更案件。

北市都發局表示，更新後建築物（地下5層、地上32至37層，分別為辦公棟一棟、住宅棟三棟）為採複合式機能，於低樓層規劃有商場及由本府取得之公益設施，包括國際會展中心（約3,820坪）及交通轉運站（約1,509坪）；中、高樓層則為辦公及住宅使用，另結合人行立體連通系統設計，與西側南港轉運站、南港車站、北部流行音樂中心、南側南港生技產業策略基地，北側僑泰興麵粉廠、南港軟體園區等串連，除提供友善人行環境外，將可形成完整產業發展聚落。

此外，因南港鐵路地下化過程，北市府於此案基地分攤部分工程經費，具有使用權，故可使用臺鐵局分回約3,000坪的辦公空間作為新創產業使用，於結合會展中心與南港展覽館，可為未來會展產業提供更安心商務環境及更多樣且豐富之軟、硬體資源。

另外，交通轉運站的客運轉運功能，將與南港轉運站共同肩負轉運重任，提供通往宜花東、西部地區交通轉乘服務，預估每日服務旅次1.2萬人次，成為台北市東區轉運核心。預期本案興建完成後，可引導南港新興區域更一進步發展，進而鼓勵周邊老舊社區更新改建，為南港地區帶來嶄新面貌。 「南港商三公辦都更案」今(9)日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安、臺鐵局長杜微等人親自出席。北市都發局提供

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