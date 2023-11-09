快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

南港商三公辦都更案開工 未來將成為台北地區最大規模轉運核心

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「南港商三公辦都更案」今(9)日舉辦開工典禮，此案為南港車站中心之重要「轉運站」與「會展」功能的實踐，屬大面積公地活化並同時結合交通轉運、會展中心及商業與住宅機能之開發案，全案預計2030年完工。北市都發局提供
「南港商三公辦都更案」今(9)日舉辦開工典禮，此案為南港車站中心之重要「轉運站」與「會展」功能的實踐，屬大面積公地活化並同時結合交通轉運、會展中心及商業與住宅機能之開發案，全案預計2030年完工。北市都發局提供

台北市政府與交通部臺鐵路局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(9)日舉辦開工典禮，此案為南港車站中心之重要「轉運站」與「會展」功能的實踐，屬大面積公地活化並同時結合交通轉運、會展中心及商業與住宅機能之開發案，全案預計2030年完工，預估興建總樓地板面積超過11萬坪，將引入民間投資金額約351億元及創造逾約800億元的不動產價值，未來將與南港轉運站共同成為台北地區最大規模轉運核心。

開工典禮由台北市長蔣萬安、臺鐵局長杜微及出資人潤泰創新國際公司董事長簡滄圳等人共同出席。南港商三基地為臺鐵局土地，於南港鐵路地下化整平為空地後，長年作為放置資材使用，因地下臺鐵、高鐵及捷運隧道穿越，致其開發困難度高，帶隨著南港地區重大建設陸續推動，為強化南港車站周邊地區功能及活化公有土地，北市府向臺鐵局提出活化都更構想，由臺鐵局提供土地、本市住都中心擔任實施者招商、潤泰創新國際出資設計及興建，為三贏之公辦都更案件。

北市都發局表示，更新後建築物（地下5層、地上32至37層，分別為辦公棟一棟、住宅棟三棟）為採複合式機能，於低樓層規劃有商場及由本府取得之公益設施，包括國際會展中心（約3,820坪）及交通轉運站（約1,509坪）；中、高樓層則為辦公及住宅使用，另結合人行立體連通系統設計，與西側南港轉運站、南港車站、北部流行音樂中心、南側南港生技產業策略基地，北側僑泰興麵粉廠、南港軟體園區等串連，除提供友善人行環境外，將可形成完整產業發展聚落。

此外，因南港鐵路地下化過程，北市府於此案基地分攤部分工程經費，具有使用權，故可使用臺鐵局分回約3,000坪的辦公空間作為新創產業使用，於結合會展中心與南港展覽館，可為未來會展產業提供更安心商務環境及更多樣且豐富之軟、硬體資源。

另外，交通轉運站的客運轉運功能，將與南港轉運站共同肩負轉運重任，提供通往宜花東、西部地區交通轉乘服務，預估每日服務旅次1.2萬人次，成為台北市東區轉運核心。預期本案興建完成後，可引導南港新興區域更一進步發展，進而鼓勵周邊老舊社區更新改建，為南港地區帶來嶄新面貌。

「南港商三公辦都更案」今(9)日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安、臺鐵局長杜微等人親自出席。北市都發局提供
「南港商三公辦都更案」今(9)日舉辦開工典禮，台北市長蔣萬安、臺鐵局長杜微等人親自出席。北市都發局提供

公辦都更

延伸閱讀

南港之星最大公辦都更2030完工 蔣萬安：東區門戶火車頭

各地多雲到晴 晝暖夜涼低溫探21度

暴風雪襲擊中國東北地區 內蒙古至少8人死亡

氣溫階梯式下滑！周五變天轉濕涼 迎入秋最低溫下探「1字頭」

相關新聞

名作家范疇68歲離世 謝金河悼念：沒想到這老習慣奪走他的命

知名政略作家范疇6日因心血管疾病離世，享壽68歲。財信傳媒董事長謝金河在臉書悼念，「大俠永遠休息了」。他曾勸范疇太晚睡對心臟不好、建議調整作息，「他老兄回我說改不了，沒想到這個陳年的老習慣，這次會奪走他的命」。

北市7成建案開價破百！內湖、萬華這些區也超過百萬

根據住展雜誌統計，今年10月底時，近7成台北市銷售中新建案，平均開價單價超過100萬元，使台北市全區新建案平均開價來到每...

全聯高雄霸氣展店 月租63萬奪今年店租王

內需市場發燒，店面租賃轉熱，台灣房屋集團根據實價資料，盤點今年高雄店面月租金前五名，位於前金區自強二路上的老牌宴會館「海...

南港之星最大公辦都更2030完工 蔣萬安：東區門戶火車頭

台北東區門戶計畫產業火車頭「南港之星」公辦都更案，歷經簽約後八年，今天終於正式動工，預計2030年完工。台北市長蔣萬安今...

新北積極多元取得社宅 板橋容獎捐贈社宅再添52戶

新北市透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得方式，讓社會住宅遍布多個行政區，新北市多元途徑取得社宅共1,...

「南港之星」今動土 潤泰新砸逾350億打造四棟建物

台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」今（9）日舉行新建大樓工程開工動土典禮，本案由公部門台灣鐵路局、台北市政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。