快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南港之星最大公辦都更2030完工 蔣萬安：東區門戶火車頭

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席南港之星公辦都市更新案動工典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席南港之星公辦都市更新案動工典禮。記者林麗玉／攝影

台北東區門戶計畫產業火車頭「南港之星」公辦都更案，歷經簽約後八年，今天終於正式動工，預計2030年完工。台北市長蔣萬安今天出席動工典禮表示，南港之星不僅是目前台北市規模最大的公辦都更案，未來更將讓南港全面產業聚落形成、向上提升，集合南軟、內科、士北科將打造台灣科技廊帶。預期未來南港這邊將無可限量。

南港之星公辦都市更新案位於忠孝東路七段、市民大道八段所圍街廓，緊鄰三鐵共構的南港車站，本案是前市長柯文哲任內規畫東區門戶計畫相當重要的一塊計畫，總基地面積約7879坪，更新之後將興建一棟32層樓的辦公大樓及3棟37層樓的住宅大樓，空間將引入南港轉運站、國際會展中心、商場、辦公及住宅等多功能用途。

蔣萬安說，南港之星是目前台北市規模最大的公辦都市更新案，南港之星2030完工後，將集合南軟、內科、士北科打造成台北科技廊帶，台北市充滿潛力，南港不僅是東區的門戶，南港之星更扮演重要產業火車頭，會成為台北地區最大的轉運核心。

目前南港之星規畫，地上一、二層將設置交通轉運中心、商場、並以立體通廊連結國家會展中心、及南港機廠社宅；南港地區空中走廊全長約4.2公里，全線完工後也將是東區門戶計畫一大亮點，預估將引入民間投資金額約351億元，並創造逾800億元不動產價值。

台北市長蔣萬安今天出席南港之星公辦都市更新案動工典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席南港之星公辦都市更新案動工典禮。記者林麗玉／攝影

都市更新 公辦都更

延伸閱讀

網紅吸大麻案引關注 蔣萬安不知自己身兼毒防中心主任

1年僅10件！議員批北市都更7599專案 蔣萬安：增收案量能

防疫專責醫院 蔣萬安：遷移和平都還在整體評估

尷尬了！蔣萬安Usport競選政見 只有這2位官員響應

相關新聞

名作家范疇68歲離世 謝金河悼念：沒想到這老習慣奪走他的命

知名政略作家范疇6日因心血管疾病離世，享壽68歲。財信傳媒董事長謝金河在臉書悼念，「大俠永遠休息了」。他曾勸范疇太晚睡對心臟不好、建議調整作息，「他老兄回我說改不了，沒想到這個陳年的老習慣，這次會奪走他的命」。

北市7成建案開價破百！內湖、萬華這些區也超過百萬

根據住展雜誌統計，今年10月底時，近7成台北市銷售中新建案，平均開價單價超過100萬元，使台北市全區新建案平均開價來到每...

全聯高雄霸氣展店 月租63萬奪今年店租王

內需市場發燒，店面租賃轉熱，台灣房屋集團根據實價資料，盤點今年高雄店面月租金前五名，位於前金區自強二路上的老牌宴會館「海...

工程師強！新竹「長房」第一 這5縣市長房不長人堪慮

依據內政部資料，今年全國住宅共約923萬宅，比三年前增加3.2%，但人口少了1.1%，今年共計約2,333萬人。不過新竹...

北市今年十大熱銷建案曝 這三案每3天賣1戶

預售屋付款輕鬆，受到不少購屋民眾歡迎。永慶房產集團統計2023年截至8月台北市十大熱銷建案，以大同區「首岳」交易105件...

南港之星最大公辦都更2030完工 蔣萬安：東區門戶火車頭

台北東區門戶計畫產業火車頭「南港之星」公辦都更案，歷經簽約後八年，今天終於正式動工，預計2030年完工。台北市長蔣萬安今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。