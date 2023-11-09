南港之星最大公辦都更2030完工 蔣萬安：東區門戶火車頭

台北東區門戶計畫產業火車頭「南港之星」公辦都更案，歷經簽約後八年，今天終於正式動工，預計2030年完工。台北市長蔣萬安今天出席動工典禮表示，南港之星不僅是目前台北市規模最大的公辦都更案，未來更將讓南港全面產業聚落形成、向上提升，集合南軟、內科、士北科將打造台灣科技廊帶。預期未來南港這邊將無可限量。

南港之星公辦都市更新案位於忠孝東路七段、市民大道八段所圍街廓，緊鄰三鐵共構的南港車站，本案是前市長柯文哲任內規畫東區門戶計畫相當重要的一塊計畫，總基地面積約7879坪，更新之後將興建一棟32層樓的辦公大樓及3棟37層樓的住宅大樓，空間將引入南港轉運站、國際會展中心、商場、辦公及住宅等多功能用途。

蔣萬安說，南港之星是目前台北市規模最大的公辦都市更新案，南港之星2030完工後，將集合南軟、內科、士北科打造成台北科技廊帶，台北市充滿潛力，南港不僅是東區的門戶，南港之星更扮演重要產業火車頭，會成為台北地區最大的轉運核心。

目前南港之星規畫，地上一、二層將設置交通轉運中心、商場、並以立體通廊連結國家會展中心、及南港機廠社宅；南港地區空中走廊全長約4.2公里，全線完工後也將是東區門戶計畫一大亮點，預估將引入民間投資金額約351億元，並創造逾800億元不動產價值。 台北市長蔣萬安今天出席南港之星公辦都市更新案動工典禮。記者林麗玉／攝影

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