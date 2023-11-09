名作家范疇68歲離世 謝金河悼念：沒想到這老習慣奪走他的命
知名政略作家范疇6日因心血管疾病離世，享壽68歲。財信傳媒董事長謝金河在臉書悼念，「大俠永遠休息了」。他曾勸范疇太晚睡對心臟不好、建議調整作息，「他老兄回我說改不了，沒想到這個陳年的老習慣，這次會奪走他的命」。
謝金河表示，昨天得知范疇過世消息時掉淚，過去很常邀請對方上節目，兩人心靈相通，很有默契，通常不用腳本，坐下來就錄到結束，「他說我最懂他」。
他表示，最早和范疇聯絡的時候，傳Messenger給對方，當時時間是清晨6時左右、他起床不久，先道早安；范疇立刻回簡訊，卻寫晚安。他才知道清晨才是范疇的睡覺時間。後來有次飯局，他對坐他旁邊的范疇說，太晚睡對心臟不好，要不要調整一下作息時間。但范疇說改不了，「沒想到這個陳年的老習慣，這次會奪走他的命」。
謝金河指出，范疇生前憂國憂民，本名是周仲庚，是吳燦坤早年在閩燦坤的創業夥伴，有很長的時間擔任燦坤的獨董。范疇在新加坡長大，在北京創業，後來把河北的資產出售，定居在淡水。「他對中共的權力核心，兩岸的張力異常敏感」。
謝金河表示，這些年范疇是全台灣最早提醒民眾要備戰，加強軍備的人。為了喚醒全民，范疇特別到新營的靶場去打靶。每次兩人在一起，對方都有先天下之憂而憂的卓然見解。
「他是戰略專家，也是哲學家，他只有68歲，這是很年輕的年齡，如此驟然長逝，心中有百般不捨！」謝金河表示，現在大師安然躺下，從此可以無憂無慮又無愁，「但願你在天國遨遊！」
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