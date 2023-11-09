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「南港之星」今動土 潤泰新砸逾350億打造四棟建物

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
南港之星3D模擬圖。潤泰創新提供
南港之星3D模擬圖。潤泰創新提供

台北東區門戶計畫最大指標型公辦都更案「南港之星」今（9）日舉行新建大樓工程開工動土典禮，本案由公部門台灣鐵路局、台北市政府、與潤泰創新（9945）與台北市住都中心共同合作，預計興建一棟32層樓商辦，三棟37層樓住宅大樓，預計投資金額達350億元以上，同時這也是潤泰集團近年旗下最大的開發投資案。

「南港之星」公辦都更案已於10月底順利取得放樣勘驗核可，今（9）日吉時潤泰創新邀請台灣鐵路局、台北市政府與台北市住都中心各協力夥伴參與開工動土典禮，台北市市長蔣萬安率領市府重要團隊親自蒞臨現場，給予本案強力支持及肯定。

台北市市長蔣萬安表示，相當肯定民間企業潤泰集團對於公辦都更案做了良好的合作示範；東區門戶計畫自訂定來一直是臺北市的重點發展之一，「南港之星」公辦都更案建成後將以立體空橋串連北邊的僑泰興基地、西邊的轉運東站BOT案以及南邊的南港生技聚落，串起東區門戶商業與產業的十字軸帶。

蔣萬安指出，「南港之星」公辦都更案開發完善後，將為公部門及地主實質創造每年12億的永續收益，轉運站全年服務旅客數達625萬人次，國際會議中心配合展期每年帶動52萬展覽人潮，1,287個全方位服務的新住家，為南港增加1.5萬產業及居住的人口，全面提升南港區在國際接軌的形象。

潤泰創新董事長簡滄圳表示，南港之星將打造兼具「交通轉運」、「國際會展中心」、「購物商場」、「住宅」等綜效之複合式服務空間，此案位於南港鄰近南港車站步行五分鐘以內的距離，扮演都市發展及擴散的的關鍵性角色，潤泰新預計投資金額逾350億元以上，估可創造約千億元價值，目前是台北市府推出規模最大的公辦都更示範案，東區門戶新未來指日可待。

潤泰集團早在臺北市政府2015年提出東區門戶計畫時，即看好南港發展潛力無限；2006年率先與台鐵局進行合作，簽訂南港車站BOT案50年開發權；2014年開幕CITYLINK南港店；2019年開幕全世界最美20家書店之一蔦屋書店旗下的TSUTAYA BOOKSTORE南港店，歷年透過不斷的策展、公區認養以及商場內的消費品牌質量提升，一步一步的邁向與在地南港地區產生共好的的街廓改造以及形象提升的規劃。

公辦都更 潤泰創新

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