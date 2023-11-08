DON DON DONKI台中旗艦店 9日進駐七期老虎城購物中心
以供應日本特色商品聞名全球的「DON DON DONKI唐吉訶德」，中部首家旗艦店插旗台中七期老虎城購物中心，新店訂明(9)日開幕，強調將把最受北部消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI引進台中。
此外，全新品牌「若櫻壽司」全球首店，也同步進駐台中老虎城購物中心，職人現做壽司、日式烤物、天婦羅、生魚片等多樣日式餐點，供消費者選擇。
老虎城購物中心去年營收26億元，今年第4季隨著「DON DON DONKI」開幕，以及玩具反斗城、重慶火鍋餐廳「緋花」等新品牌與新通路陸續加入營運，今年營收目標28億元，明年將挑戰30億元。
「DON DON DONKI」台中旗艦店開幕期間，各類商品祭出優惠價格，優惠期限至11月30日。開幕期間單筆消費滿2,000元，即可獲得Donpen野餐墊或毛毯(二選一)，數量有限贈完為止。
PPIH集團全新品牌「若櫻壽司」，在台中老虎城打造日系禪風用餐環境，店內提供120席座位，全餐點使用北海道七星米，每日以店內精米機器將糙米碾成白米，越嚼越香甜的米飯交織生魚片的鮮美，滿足消費者對壽司的想像。
「DON DON DONKI」台中旗艦店集結了北部最受歡迎的熟食櫃位，以銅板價格提供中部消費者更多美味新選擇。
起源於DON DON DONKI台灣的和牛串，提供北海道、鹿兒島產和牛，1串售價99元、2串優惠價179元；由PPIH集團會長親研指導的安田精米，每日以店內精米機器現碾的白米，製作最新鮮的日式飯糰，以售價50至99元不等的價格即可享用。
除了現做握壽司，並提供生魚片、日式烤物、天婦羅多樣的日式餐點供消費者選擇。
此外，最受歡迎的「現煮食堂」，提供消費者各式日本現煮麵食，任選泡麵由專人烹飪料理服務，店內隨時來碗熱騰騰的泡麵，實現「想試試看」的心情。有別於CITYLINK南港店，台中TIGER CITY店特別提供糖心蛋，每日限量30份。
此外，喜愛日本流行美妝的小資女有福了，「DON DON DONKI」將超人氣的COSME DONKI一同引進台中，不定期與日本美妝品牌線上連線，深入講解美妝保養產品特色和使用方法。
開幕當日上午11點，與日本知名品牌KOSE連線直播，體驗「光映透潤澤亮采修護眼霜」，日本連線與品牌進行直接互動。
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