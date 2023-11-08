LINE TV攜手文策院徵求耽美風格華語劇 計畫進軍全球

近年來國際男男（Boy's Love, BL）與女女（Girl's Love）劇集異軍突起，吹起影視耽美新風潮。為培育更高水準、多元原創內容，加速與全球市場的交流與競爭，LINE TV與文化內容策進院共同合作《Be Love, Go Love -華語原創影集開發計畫》，今天正式宣佈徵件啟動，到12月17日止，並邀請被譽為「韓腐天花板」的BL劇《語意錯誤》導演金率挺、企劃製作人李賀恩，及《HIStory3-那一天》主演宋偉恩一同參與「大師講堂」，為計畫揭開序幕。

文策院董事長蔡嘉駿表示，台灣具有多元的創作環境，任何題材都能發展出動人作品，也逐漸成為全球內容投資者、製作公司尋求合作的首選，文策院持續串連政府與民間資源，在產製、資金、通路、品牌以及拓展國際市場等不同面向分進合擊，與LINE TV的合作，期望能激發更多創意火花，促進戲劇產業的多元發展，並最終實現台灣文化的全球傳播。

巧克科技新媒體暨LINE TV執行長陳立人表示，LINE TV原創BL劇《HIStory》系列成功引領台灣BL劇熱潮，版權銷售至全球，包含日本、韓國、泰國、歐洲、美洲、印度及中東地區等世界各地。LINE TV此次將投入原創戲劇製作與海外發行經驗，協助劇本前期開發，同時廣邀台灣、泰國與韓國BL劇導演、製作人，以及海內外客座顧問群共同參與，讓具有潛力的劇本有機會被世界看見。

《Be Love,Go Love -華語原創影集開發計畫》預計選出6組具有潛力的劇本提案，入選者將與海內外專業導師、編劇、製作人以及顧問團，進行為期20週的劇本前期開發，之後由文策院與LINE TV協助後續發展、製作機會或尋求國際資金進入製作。此計畫導師陣容堅強，以執導《HIStory 2-越界》入圍第53屆金鐘獎迷你劇集的新銳導演蔡宓潔為首，泰國人氣BL劇《黑幫少爺愛上我》製作人 Pepzi Banchorn Vorasataree、編劇 Bee Pongsate Lucksameepong擔任特邀導師，另邀請泰國BL劇《愛的香氣》、《愛情力學》製作人 Wan Thabkrajang，以及韓國首部BL劇《在你視線停留的地方》導演兼編劇黃多瑟擔任客座顧問。

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