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KKTV攜手新傳媒集團「KKTV新傳媒專區」播放優質內容

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

KKCulture集團（原KKCompany 集團）旗下影音串流平台KKTV宣布與新加坡最大媒體業者新傳媒集團合作，將成立「KKTV新傳媒專區」，引進2,000小時的新加坡節目播放，並公布預計於明年初播出，2024 首波強檔劇作《誰殺了她》，這部由台灣演員温昇豪、香港演員宣萱，以及新加坡演員李銘順聯袂演出的犯罪懸疑故事。

KKTV 明年1月推出專屬新傳媒的品牌頻道「KKTV新傳媒專區」為台灣觀眾引進超過2,000小時的優質新加坡節目。這個專區將引進多樣多彩的新加坡節目：《SHERO》以女性保鏢團隊為主題的懸疑動作劇、《守護星》以新加坡民防部隊的消防員為主角的熱血職人劇、《陪你到最後》探討與生死與靈界主題的感動家族劇；除了好評戲劇之外也有多樣有趣的綜藝：《阿順有煮意》由李銘順主持的聊天系烹飪節目、《衣衣不舍》由鐘琴主持將舊衣物賦予新生命的時尚節目、《三把刀》專業廚師與業餘廚師間的烹飪比賽實境秀。

KKTV的總經理黃國瑜表示，與「新傳媒」合作為台灣觀眾引進精彩的新加坡內容，這次合作不僅是KKTV的重要里程碑，也是提升台灣觀眾影音娛樂體驗的承諾。

新加坡 KKTV 李銘順

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