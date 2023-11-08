大億兩席獨立董事7日請辭 12月23日股東臨時會可能進行補選

國內知名OEM車燈大廠大億（1521）繼6日公告內部人事異動且將於12月23日召開股東臨時會，今天又再度公告有兩席獨立董事請辭，分別為鄭有為及黃章富。

大億原來的獨立董事國立中央大學管理學院產業經濟研究所副教授鄭有為因公務繁忙辭職；另一位獨立董事中國信託金融控股公司顧問黃章富也請辭，兩位同時辭去獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員職務。

獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上，由於日前大億董事會已決定將於12月23日舉行股東臨時會，除了解任吳育賢董事職務，補選獨立董事1席；另外兩位董事7日請辭，這次股東臨時會有可能會一起進行補選。

市場解讀，過去常聽到大億日系大股東小糸與董事吳育賢意見相左，隨著發動股東臨時會要換掉吳育賢董事職務，未來董事結構調整後，有助於跟日系大股東技術合作深化。

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