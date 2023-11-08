更勝快時尚！ ZARA、H&M都規劃導入的「速時尚」是什麼？

AI風潮今年可說是橫掃各產業。業界專家透露，ZARA、H&M與Uniqlo代工成衣大廠，正考慮導入結合人工智慧科技的速時尚（Instant Fashion）。那是什麼？為何比過往快時尚更好，更符合ESG思惟？

今年，不論是半導體製造、雲端運算、醫療、交通運輸、製造、教育等，甚至就連股市，共同的話題都離不開AI。AI不僅成為各行業的顯學，了解AI、學習AI、甚至透過AI提升產業競爭力、改善勞動力的素質等，亦是產業中與各行各業關切的議題。

早在2019年就開始導入AI技術應用的紡織業，經過近4年的部署，究竟隨著新工具出現，為紡織業帶來了那些改變？讓人關切的是，在AI將取代人力的聲浪下，人（勞動力）的角色，在新時代中有什麼改變？

2年內全球數位化比重超過80％

數位布片只要掃瞄就可以輕鬆帶走。臺灣通用紡織科技提供

台灣紡織數位升級發展協會理事長詹婷怡指出，用數位化協作來取代流行服飾冗長的設計、開發和生產流程，讓服飾的品質與數量，都能更貼近在地需求，減少過度生產與浪費，已經是不可逆的趨勢。

她預估，2025年之前，全球服飾品牌導入數位化比重將超過80％。

對歐美時尚品牌來說，透過數位布片、3D設計軟體與數位平台協作、生產，將大幅縮短服飾生產流程，也會減少過去紡織業的過度生產、剝削勞工和大量銷毀當季庫存等弊病，這就是為什麼時尚供應鏈從端到端導入數位化工具。

此外，為了實現ESG的低碳願景，全球時尚品牌到紡織供應鏈，都在尋找全新的數位化生產流程與商業模式，以解決傳統服飾生產與銷售所造成的環境汙染與庫存浪費問題。

H&M、ZARA都在規劃導入

以為H&M、ZARA、Uniqlo、ROAMERS、家樂福及一些獨立設計師品牌的成衣代工龍頭香港海寧成衣為例，有導入AI的想法，是為提升生產效率和品質，並滿足客戶的個性化需求為出發點。在2020年正式開始導入AI技術，找上的正是來自台灣的臺灣通用紡織科技Frontier.cool，看上Frontier.cool結合來自麻省理工學院的技術，可將2D數位布片轉為3D設計素材，再以這個數位材料進行數位設計，大幅加速整體時尚服裝產業的開發流程。

截至目前為止，透過AI技術，海寧成衣已經做在生產前對布料進行高精準度的掃描，並自動識別出布料的顏色、紋理、厚度、彈性等物質特性，然後根據這些數據生成最佳的打版設計和裁剪方案。不僅節省人工時間和成本，也可以避免因為人為判斷錯誤而造成的布料浪費和品質下降。

和AI合作，2人小組5天就開發一件新品

臺灣通用紡織科技Frontier.cool執行長趟均甫從流程上解釋，紡織業前端，品牌從概念、設計、打版等步驟，過去是20個人花了3個月時間才做出來一件產品。在AI技術導入後，數位化應用讓這20個人可以分成2人一組，變成10組的人力，每一組在5天就做完一件產品，5天相較3個月、1組人力變成10組，就是20倍速的時間效益及10倍量的增加。

簡單來說，AI創造的是質變與量變的結構性改變，現有的人力能創造出更多的成果，甚至，因應市場更大更豐富的選擇需求，前端的設計人力還需要再增加。

因此人工智慧帶來不是人才取代危機，而是加分與升級。但是他預估，打版師的工作確實可能被AI簡化與取代，因為設計師可以用AI工具就能輕鬆打版。但是打版人才若能升級成設計師，發揮空間更大。而設計師的人味創意是機器無法取代的。

臺灣通用紡織科技Frontier.cool執行長趙均埔進入校園介紹數位布片發展趨勢。臺灣通用紡織科技提供

重新定義快時尚更具ESG色彩

趟均甫直言，消費市場熟悉的快時尚，事實上是就新產品推出的時間速度上較傳統來得快，如1～2個月就上一個檔期，快時尚是屬於是行銷上的形容，生命週期停留在「月」的級別。

在AI思惟下，用大數據計算出消費者的喜好，再搭配衛星工廠連線快速生產，消費者在門市看到喜歡的衣服款式，從下單到生產，2天就可以製造出來，加上物流配送，商品3～4天就可以送到消費者手上。

如此，不只是時尚成衣產業快時尚，業界甚至已經提出Instant Fashion（速時尚）的名詞來形容這產業的新樣貌。

值得一提的是，因為是接單生產，可以進一步根據消費者喜好來客制化，並提供特色化。

舉例來說，身材特別瘦或是某個部位需要調整，都可以在下單時確定規格尺寸加以調整，甚至加上自己獨有的配件與飾紋，因為對數位生產端來說，這都是一次工的事，與傳統一個調整就要一道手續，耗費人力又耗時。

此外，因為是客製化，可以先接單再生產，完全省去現在成衣業平均每4件只能賣1件的浪費。也就是說，快時尚過往被人詬病的庫存變垃圾，已被速時尚顛覆改進。

傳統布商、紡織業太多庫存布，若無法快速、大量數位化布片，並串接3D設計軟體，產業即會和國際數位時尚設計新產業脫鉤，在浪潮中遭邊緣化進而淘汰。如此看來，升級AI似乎勢在必行。

臺灣通用紡織科技Frontier.cool打造全球最大數位紡織雲平台並獲adidas認證成為該品牌指定的全球布料數位化合作夥伴。臺灣通用紡織科技提供

（本文出自2023.11.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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