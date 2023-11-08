地緣政治影響投資 注意機會與風險

「各國都在調整供應鏈，台灣要將風險與機會都說清楚，才能吸引更多投資！」日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明8日出席「經濟趨勢與生技論壇」演講時提醒，地緣政治已經成為各國投資的重要考量點。前衛生署長涂醒哲則說，台灣企業雖然面對供應鏈轉移應變很快，但國家對生技產業投資仍不夠勇敢。

地緣政治首要考量

辜朝明以德國為例，因為中國的經濟衰退，而德國對中國貿易依賴甚深，因此受到很大影響；而俄烏戰爭後，原本倚賴俄羅斯天然氣的德國也被迫尋找替代來源，而德國過去倚賴中國與俄羅斯，如今卻陷入衰退，西方各國開始醒悟，經濟效率將不再是優先考量，而是地緣政治與意識型態。

因此，各國愈來愈重視地緣政治與國安，凡是與這兩個相關的投資都會被放大檢視。證交所總經理簡立忠則說，台商面對美中貿易戰的韌性很好，很多人默默將生產線從中國外移到東南亞，使得台灣資本市場表現比其他地方好，但隨著疫情解封，外資來台時也會問政府：「台海開戰的風險是否有提高？」

投資觀念要改

簡立忠坦言，台灣的投資環境不可避諱是有被影響到。不過，政府面對外資的質疑，也會誠實以對，說明在台投資的風險與機會，藉此鞏固台灣資本市場的信任度，並加強韌性，包括資安與永續管理（ESG）的部分都有協助企業更安全，還有適應能源轉型。

「只有韌性是不夠的，還要更勇於投資！」涂醒哲笑說，產業只有韌性是不夠的，這樣只能守成，應該要繼續花，國外公司投入研發的錢往往比賺得還要多，而台灣從企業到資本市場，花在生技產業的錢實在太少，台灣不是沒有錢，是沒有信心，因此在投資人教育上，不只政府，廠商也要下功夫。

降低風險 增加成功率

他建議政府，健保1年有8千多億，可以拿10分之1投資生技產業，而民間或銀行放貸時，可以適度降低風險評估。涂醒哲說，美國人認為30%成功率就算高了，但台灣投資人覺得80%還太低，如果真的擔心投資風險，就把投資標的分散到50個，或是更多的企業，就可以增資生技企業，同時降低風險。

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