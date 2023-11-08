零售業龍頭富邦媒加速布局完整短鏈物流 momo中區物流中心動土
台灣線上零售業龍頭富邦媒加速完成短鏈物流布局拼圖，今宣布momo「中區物流中心」舉行新建工程動土典禮，預定於2027年完工並加入物流服務陣容。
富邦媒表示，中區物流中心總基地面積為9800坪，樓層規劃為地上8層、地下2層，樓地板面積約達39000坪，預計每日吞吐量25萬件、商品存量540萬件，總投資金額合計約新台幣76億元。
富邦媒表示，中區物流中心以兼併高度智慧化與永續環保性的物流中心為建置目標，計畫導入多項成熟自動化設備，包含棧板式自動倉儲存取系統、自動導引車、IPACK高度可調式自動成箱系統等，以提升整體倉儲之作業效率；同時納入「綠建築」設計概念，除建置太陽能光電設備產生綠能發電效益外，廠區鋼構與室內裝修皆採用綠色環保建材，並設置LED照明設備及雨水循環系統，達到節電節水效果，讓倉儲營運與環境永續並道而行。
富邦媒momo於中部地區的訂單占全台訂單比重已達25%，為實踐中部備貨商品直接送至中部消費者手中的配送模式，達到減少運送趟次降低碳排放、縮短配送時間提升整體消費滿意度，momo「中區物流中心」將有助於延續主倉與衛星倉混合的「短鏈物流」配送模式，縮短與消費者的距離。
富邦媒也說，中區物流中心預定於2027年完工並加入物流服務陣容，並將偕同「北區物流中心」以及預計明年第一季啟用之「南區儲配運輸物流中心」運作，加上主倉及全台持續布局的衛星倉，落實提升客戶服務品質承諾，同時也有助於帶動中台灣物流產業鏈發展提升，以及增加在地就業機會與人才培育，包含本案預計提供約550名職缺，其中50%職缺將優先聘用設籍於彰化縣之居民。
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