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北市這總價帶漲最多！專家：未來恐持續單價漲、坪數縮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市房價高漲，開發商為控制總價，縮小房屋坪數已成普遍現象。永慶房屋盤點近10年來台北市房屋平均單價、平均坪數和平均總價三者的變化，並分為3,000萬元以下、3,000萬-7,000萬元和7,000萬-1億元，三個總價帶區間進行比對，結果總價帶越低的房屋，平均單價的漲幅和平均坪數的跌幅都更為劇烈。

觀察近10年來，台北三種總價帶房屋的平均總價都沒有明顯上漲，在7,000萬-1億元區間的物件，平均總價10年間僅上漲2.9%。3,000萬-7,000萬元和3,000萬元以下區間帶的房屋平均總價反而還下跌，分別下跌0.7%和5.3%。

若以單價來看，總價帶越低的房屋，平均單價漲越兇，3,000萬元以下總價區間的房屋平均單價，近10年間每坪增加16.2萬元，飆漲28.4%。

總價帶越高的房屋，平均單價的漲幅卻越顯和緩，3,000萬-7,000萬元區間的房屋平均單價，10年間每坪增加8.4萬元、漲幅為11.2%；7,000萬-1億元區間的房屋，平均單價則增加3.7萬元、漲幅3.8%。

此外，總價帶越低的房屋，坪數縮水的現象也更為明顯，3,000萬元以下的房屋平均坪數，近10年間減少了9.9坪，減幅高達28.3%。3,000萬-7,000萬元總價區間的房屋減少6.7坪，減幅10.5%；至於7,000萬-1億元區間的平均坪數沒有減少，反而增加1.1坪，增幅1.1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，總價3,000萬元以下的房屋，是台北市房市交易的主力價格帶，因此3,000萬元以下總價帶的房市交易相對熱絡，購屋需求穩定，帶動房價明顯上漲；再加上過往單價較低，使得漲幅相對較高。

此外，觀察3,000萬元以下的平均總價在10年間不進反退，顯示建商在房價持續攀高的情況下，為維持絕大多數民眾能夠買得起的總價，不斷縮減房屋坪數，推出低總價的小宅產品因應之。因此台北市3,000萬元以下總價帶的房屋，平均單價的漲幅和平均坪數的跌幅，都比其他兩個總價帶的數據來得更為劇烈。

陳金萍指出，雖然3,000萬元以下總價帶房屋的平均單價於近10年間漲幅最高，但在三種總價帶區間中，其房屋平均單價仍屬相對低者。未來若房價上漲趨勢不變，台北市3,000萬元以下總價帶的房屋，仍有可能進一步出現單價高漲、坪數續縮的狀況。

台北市三種房屋總價帶近10年平均單價變化。資料來源／永慶房產集團
台北市三種房屋總價帶近10年平均單價變化。資料來源／永慶房產集團
台北市三種房屋總價帶近10年平均坪數變化。資料來源／永慶房產集團
台北市三種房屋總價帶近10年平均坪數變化。資料來源／永慶房產集團
台北市三種房屋總價帶近10年平均總價變化。資料來源／永慶房產集團
台北市三種房屋總價帶近10年平均總價變化。資料來源／永慶房產集團

房價 房市

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