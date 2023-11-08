新北三大方向推動城市品牌 持續翻轉新北實現經濟願景

新北市政府經發局今（8）日由局長何怡明於市政會議以「新北圈起來 經彩無限展開」為主題進行專題報告，說明近五年產業推動成果，未來將以「擴大新北青、實現台灣興」為主軸，透過布局「新北活力」、「新北創新」及「新北永續」產業政策，持續翻轉新北，實現經濟願景。

新北市副市長劉和然代理市長出席市政會議時表示，市府推動「六大區域產業、兩大跨域核心」以來，招商成果顯著，不僅落實261件投資案，創造逾4,560億元投資金額及8.8萬個就業機會，寶高智慧產業園區一期標準廠辦也已全數申請滿租，鴻海全台首座離子阱實驗室更於10月份正式開幕；在推動商業招商部分，沙崙文創園區、土城統一商辦大樓均已開工動土，新店裕隆城的開幕也促進當地商業活絡，帶動周邊發展。

何怡明表示，新北幅員遼闊，產業型態多元，為創造全民共贏，經發局將新北城鄉區域、大小企業、製造業與商業等圈起來，不僅跨單位合作，更攜手民間企業力量，透過「活力、創新、永續」三大方向，共同推動新北城市品牌，逐步實現「新北青，台灣興」願景，打造安居樂業的永續城市。

在「新北活力」政策方面，庶民經濟新北先行，透過市集結合節慶與在地特色，為周邊商家帶來超過145萬人次觀光人潮，逾2,600萬營業額；商圈振興補助創造2億8,730萬元商機，提升業績二至三成以上，2024年也將以地方創生與跨域共創形式推動商圈復興計畫，並將以坪林作為示範點，盼帶動商業發展活力。

此外，經發局持續帶領企業擴大市場通路，提升經濟活力，「出口拓銷」促成1,060媒合場次，創8.79億元商機；「國際採購商洽會」促成344場次媒合場次，創造28.14億元商機，今(2023)年更首度擴大邀請北台八縣市參與，共同合作搶攻國際商機。

在「新北創新」政策方面，「數位轉型四部曲」提供中小企業輔導團顧問診斷、企業產經大學專才培育及企業信保貸款資金等協助，助攻產業升級；訂定《新北產業發展自治條例》，建立公私合作機制及創新實驗場域，扶植新興產業；「群眾募資輔導」計畫協助64組團隊上架募資平台，募集1.7億元資金，展現產品設計力與競爭力。

在「新北永續」政策方面，隨著國際淨零碳意識崛起，新北市領先全台首創「新北Net Zero碳健檢中心」，自今(2023)年6月成立以來，已服務220家企業提升碳應變能力，更於10月成功商轉全台首座火山型地熱開發案「金山區四磺子坪地熱發電廠」，帶動創能新契機。此外積極推動市場改建，導入美學設計，透過多面向的市場軟硬體改造與輔導，將市集整體環境與攤鋪位品牌形象進一步提升，營造美觀與便利兼具的消費空間。

為提供企業永續經營的安商環境，新北市整體開發、報編園區新增產業用地815.92公頃，工業區立體化、多元都更活化既有工業區提供101萬坪產業空間，未來更將與港務公司合作，共同推動台北港23公頃土地招商。招商成果也帶動新北區域蓬勃發展，例如 新莊北側知識產業園區藉工業區立體化推動企業總部林立，土城工業區廠房藉工業區都更轉型升級，新北國際AI+智慧園區也招商ASML、台聚集團打造先進研發、高階製造示範場域。

經發局補充，今(2023)年9月首次攜手北台八縣市辦理「北台共榮 領航台灣」產業論壇及「招商經驗共識營」等系列活動，共同探討產業發展與區域經濟課題，並組成產業艦隊，進行招商經驗交流與資源整合。11月6日更首次串接北台地方政府、大專院校及中央部會資源，舉辦「北台企業專才媒合洽談會」，促成企業與學校人才對接，未來將持續透過密切交流與實質合作，加深區域資源整合。 新北致力提供安商永續環境，藉由整體開發、報編園區、工業區立體化及多元都更，預計可提供815.92公頃用地及101萬坪產業空間。新北市經發局提供 新北中小企業25.7萬家數，為全國之首，新北也將持續推動數位轉型4部曲，協助企業轉型發展。新北市經發局提供

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