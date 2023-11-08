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長榮航第3季EPS 1.1元 法人對後市評價中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明。報系資料照
長榮航空總經理孫嘉明。報系資料照

長榮航（2618）公布今年第3季財報，單季稅後獲利59.58億元，季增0.2%，每股稅後純益（EPS）1.1元，略低於法人圈預期。

分析師表示，第3季原為暑期客運旺季，然因燃油成本提高，導致毛利率較上季下滑，為長榮航第3季財報稍不如預期的主因。4Q23為傳統貨運旺季，貨運營收有望較第3季增長，但客運價量較第3季旺季回落，加上燃油成本進一步墊高，預估單季稅後獲利37.3億元，季減約三成，EPS約近0.7元。

此外，長榮航董事會同步通過購機案，為因應營運需求，預計以總額不超過101億美元購置18架空中巴士A350-1000型，預計於2026~2030年交機，另規劃於2029~2032年交付15架空巴A321neo型客機；每架A350-1000型客機交易金額不超過4.36億美元，每架A321neo型客機交易金額不超過1.5億美元。

此波購機計劃主要為汰舊換新及拓展長程線所需，新機省油效率較高，有望降低單位成本，然實際營運表現仍須視屆時市場供需狀況及燃油價格走勢而定。

展望後市，疫情過後全球航空客貨運市場仍處於需求跟運能動態調整的階段，2023年將是獲利相對高峰，隨全球飛機運力逐漸恢復，2024~2025年航空公司獲利動能將呈現趨緩態勢。

長榮航 財報

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