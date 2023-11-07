羅芙奧秋拍將登場 大師趙無極、張大千作品將輪番上陣

拍賣公司秋拍大戰將至，台灣最大拍賣公司羅芙奧將於12月初拍賣大師畫作，藏家必收抽象畫大師趙無極上拍尺幅變小，價格好入手，吸引40歲以下富二代進場；書畫大師張大千將上拍稀有題材，拍賣價格有望再創下新高。

羅芙奧秋拍「現代與當代藝術」專場將在12月3日舉行拍賣，本次推出華人經典、西洋、日韓當代、台灣及中國大陸現當代藝術作品共132件，總金額近4億元。其中，最受富豪藏家注目的華人抽象畫大師趙無極領銜兩幅作品，一幅是他在50年代創作《在植物園裡》，估價為6,500萬至9,000萬元、另一幅《1.5.2002》估價4,600萬至6,000萬元。

談到趙無極作品在近期藝術市場表現，羅芙奧藝術部總經理傅斐郡認為，2018至2019年趙無極收藏熱潮達到高峰，件數最多，出現尺幅也最大，像是佳士得2019年拍賣趙無極高200公分的三聯作；如今趙無極依然受藏家關注，畢竟是華人抽象畫代表，但是逐漸轉換收藏角度。

她解釋，趙無極這幾年除非有重要作品或大尺幅，亦或是創作年份足夠吸引力，藏家仍會競標，但從趙無極近年上拍的品項，可明顯看出賣家逐漸收手，拍場反而開始出現尺幅較小的作品。像本次領銜拍賣的《在植物園裡》尺幅為65乘以81公分，且估價未破億元。

她說，近年來收藏者出現年輕化趨向，年齡約在40歲以下，對他們來說資產配置，仍是會收藏有名氣的趙無極，可能尺幅較小，價格也好入手。

此外，羅芙奧將於12月2日舉辦「書畫及古文物」拍賣專場，將拍賣張大千十分罕見的「歸妹圖」，這幅則是前國防部長俞大維的弟弟、近代中國戲曲專家俞大綱生前所藏，估價為320至500萬元。

羅芙奧書畫部經理陳砥翰指出，圖中鍾馗相貌極似張大千的自畫像，而他身旁的鍾馗妹造型長髮披散、白裙水袖以拖絲飛白的技法，其實題材是與京劇有關。

俞大綱與張大千原為舊識老友，1974年張大千返美前觀賞俞大綱重新改編的京劇，並由郭小莊擔綱演出，深受此劇感動返美後仍念念不忘，因此於1975年完成此作品並贈與俞大綱。

陳砥翰也表示，此幅畫為「生貨（從未上過拍場）」，且張大千此種題材稀少，不是一般看到的山山水水，有極強的故事性。

談到張大千近期市場，陳砥翰指出，張大千在世時，書畫作品就有不錯價格，只是經歷這十多年後，持續受到藏家追捧，因此價格也不斷推升。張大千作品有多樣貌，不過近年來價格創下上億元都是潑彩，因為較為抽象。

陳砥翰表示，張大千作品主要收藏以兩岸華人為主，不過張大千因曾旅居美國，並在美舉辦過展覽，有些作品也深受西方藏家喜愛。 羅芙奧今年秋拍將上拍抽象畫大師趙無極五零年代作品「在植物園裡」，估價為6,500萬至9,000萬元。羅芙奧／提供

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