快訊

她不喝酒竟罹肝癌還轉移至肺臟 醫推測恐因「長期吃這物」

和日本高校比一比...家長狠批北一女、建中樂隊樂器「太老舊」 北市府回應了

普亭再吞下恥辱...俄羅斯最新軍艦還沒正式服役就被毀 重創照片曝光

羅芙奧秋拍將登場 大師趙無極、張大千作品將輪番上陣

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
羅芙奧將於12月2日舉辦「書畫及古文物」拍賣專場，將上拍張大千十分罕見的「歸妹圖」，這幅則是前國防部長俞大維之弟、近代中國戲曲專家俞大綱生前所藏，估價為320至500萬元。羅芙奧／提供
羅芙奧將於12月2日舉辦「書畫及古文物」拍賣專場，將上拍張大千十分罕見的「歸妹圖」，這幅則是前國防部長俞大維之弟、近代中國戲曲專家俞大綱生前所藏，估價為320至500萬元。羅芙奧／提供

拍賣公司秋拍大戰將至，台灣最大拍賣公司羅芙奧將於12月初拍賣大師畫作，藏家必收抽象畫大師趙無極上拍尺幅變小，價格好入手，吸引40歲以下富二代進場；書畫大師張大千將上拍稀有題材，拍賣價格有望再創下新高。

羅芙奧秋拍「現代與當代藝術」專場將在12月3日舉行拍賣，本次推出華人經典、西洋、日韓當代、台灣及中國大陸現當代藝術作品共132件，總金額近4億元。其中，最受富豪藏家注目的華人抽象畫大師趙無極領銜兩幅作品，一幅是他在50年代創作《在植物園裡》，估價為6,500萬至9,000萬元、另一幅《1.5.2002》估價4,600萬至6,000萬元。

談到趙無極作品在近期藝術市場表現，羅芙奧藝術部總經理傅斐郡認為，2018至2019年趙無極收藏熱潮達到高峰，件數最多，出現尺幅也最大，像是佳士得2019年拍賣趙無極高200公分的三聯作；如今趙無極依然受藏家關注，畢竟是華人抽象畫代表，但是逐漸轉換收藏角度。

她解釋，趙無極這幾年除非有重要作品或大尺幅，亦或是創作年份足夠吸引力，藏家仍會競標，但從趙無極近年上拍的品項，可明顯看出賣家逐漸收手，拍場反而開始出現尺幅較小的作品。像本次領銜拍賣的《在植物園裡》尺幅為65乘以81公分，且估價未破億元。

她說，近年來收藏者出現年輕化趨向，年齡約在40歲以下，對他們來說資產配置，仍是會收藏有名氣的趙無極，可能尺幅較小，價格也好入手。

此外，羅芙奧將於12月2日舉辦「書畫及古文物」拍賣專場，將拍賣張大千十分罕見的「歸妹圖」，這幅則是前國防部長俞大維的弟弟、近代中國戲曲專家俞大綱生前所藏，估價為320至500萬元。

羅芙奧書畫部經理陳砥翰指出，圖中鍾馗相貌極似張大千的自畫像，而他身旁的鍾馗妹造型長髮披散、白裙水袖以拖絲飛白的技法，其實題材是與京劇有關。

俞大綱與張大千原為舊識老友，1974年張大千返美前觀賞俞大綱重新改編的京劇，並由郭小莊擔綱演出，深受此劇感動返美後仍念念不忘，因此於1975年完成此作品並贈與俞大綱。

陳砥翰也表示，此幅畫為「生貨（從未上過拍場）」，且張大千此種題材稀少，不是一般看到的山山水水，有極強的故事性。

談到張大千近期市場，陳砥翰指出，張大千在世時，書畫作品就有不錯價格，只是經歷這十多年後，持續受到藏家追捧，因此價格也不斷推升。張大千作品有多樣貌，不過近年來價格創下上億元都是潑彩，因為較為抽象。

陳砥翰表示，張大千作品主要收藏以兩岸華人為主，不過張大千因曾旅居美國，並在美舉辦過展覽，有些作品也深受西方藏家喜愛。

羅芙奧今年秋拍將上拍抽象畫大師趙無極五零年代作品「在植物園裡」，估價為6,500萬至9,000萬元。羅芙奧／提供
羅芙奧今年秋拍將上拍抽象畫大師趙無極五零年代作品「在植物園裡」，估價為6,500萬至9,000萬元。羅芙奧／提供

張大千 趙無極

延伸閱讀

影／台北靈安社百年北管頒無形資產 小學徒不喊累：神明會保佑

白嘉莉藝術展11月2日至12日 在新光三越信義A9展出

「白嘉莉的美麗世界藝術展」 逾百幅創作新光三越A9展出

入場買藝術好時機 邦瀚斯、羅芙奧秋拍亮點搶先看

相關新聞

印尼禁社群電商交易 KPMG：台商需守新規

由於新冠肺炎造成全球面臨交易型態巨變，也加速電子商務發展，據研究團隊數據顯示，印尼的電子商務在過去十年相當顯著增長，總銷...

羅芙奧秋拍將登場 大師趙無極、張大千作品將輪番上陣

拍賣公司秋拍大戰將至，台灣最大拍賣公司羅芙奧將於12月初拍賣大師畫作，藏家必收抽象畫大師趙無極上拍尺幅變小，價格好入手，...

鼓勵企業以大帶小低碳化、智慧化轉型 經濟部祭出最高可獲3000萬補助

面臨國際淨零碳排趨勢，產業須朝低碳化、智慧化轉型因應。經濟部產業發展署長連錦漳今（7）日表示，產發署自今 (2023) ...

「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」在馬祖盛大登場

「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」在交通部觀光署及連江縣政府大力支持下，於馬祖盛大登場，中華民國民宿協會全國聯合會...

麗寶集團新莊總部大樓明年首季落成 旗下名軒砸3.85億將進駐八樓

名軒（1442）今（7）日董事會決議購買自用不動產，以總價3.85億元（含稅，未稅金額3.76億元）向麗寶建設購入新北市...

長榮航空大手筆採購33架空中巴士全新客機 總金額將達101億美元

長榮航空（2618）依未來營運需求採購下一世代新機以汰舊換新，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。