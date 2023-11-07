「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」在馬祖盛大登場

「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」在交通部觀光署及連江縣政府大力支持下，於馬祖盛大登場，中華民國民宿協會全國聯合會總會長張心盈宣布，協會已爭取觀光署經費支持，明年台灣的民宿產業將正式走向國際。

「明年台灣民宿不孤單！」張心盈說，台灣民宿產業不只有軟實力，還要硬輸出，配合政府南向政策，協會初步鎖定馬來西亞、泰國等國家，將展開產業交流合作及旅遊的促銷宣傳，也鼓勵更多外籍旅客來台旅遊。

「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」是全國民宿界的年度盛會，由中華民國民宿協會全國聯合會主辦，暨南國際大學管理學院合辦；馬祖民宿發展協會承辦；並由連江縣旅行商業同業公會、DAYSPRING日光春和、白日夢創意開發、台灣鄉村旅遊協會、宏格多媒體設計公司共同協辦。

活動於11月6日晚間，在台灣各縣市民宿協會組織代表、觀光界產官學專家等各方人馬齊聚馬祖後盛大開幕，展開一連三天的精彩活動。

連江縣長王忠銘代表連江縣政府，歡迎產官學界包括超過350位來自各縣市民宿、觀光相關產業工、協會代表，以及專家學者共襄盛舉。

王忠銘表示，「2023亞太高峰論壇暨全國民宿聯合大會」來到馬祖舉行，真的是一場不可思議的盛大聚會。配合「2023馬祖國際藝術島」的觀光亮點，不但為馬祖觀光的特色與質感更增添藝術文化氣息，且讓馬祖走向國際化的多元交流新紀元。

民宿產業的輔導、數位行銷的能力、在地體驗服務的優化、藝術美學的觀光品牌形象、永續旅遊的趨勢發展，以及新青年力量的匯聚各個面向，皆是後疫情時代民宿產業的發展方向，也是馬祖民宿產業可看見的轉變，更是全國民宿產業界的期盼。

「用心在地榮耀臺灣！」交通部觀光署升格改制後，以重視地方的觀光發展與前景為首要目標之一，署長周永暉也到場為馬祖加持勉勵。

周永暉表示，民宿是台灣的寶，是自然環境與藝術文化的結合，他期許民宿業者，不只要有滿意的服務，更要有感動的服務。

張心盈指出，創會長陳汝濱在2008年10月創立民宿全聯會，經過16年的努力，得以有今日19個縣市近3,000名會員的規模，而在民宿管理辦法頒布的幾年內就能迅速整合，從鄉村到縣市，從摸索到團結，從洞燭先機中展現行動力，從模擬一家民宿的萝想中，綿延了全台近1.2萬家民宿同框入萝。

這次活動內容規劃以時下最新趨勢的永續旅遊為主題展開，分別帶入了ESG發展及旅宿業AI運用等議題進行論壇交流討論。此次特別邀請到泰國和馬來西亞的國際觀光專家蒞臨主講，分享觀光產業的旅遊經濟發展。

今年的亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會盛況空前，除了連江縣長王忠銘、觀光署長周永暉之外，包括連江縣議長張永江、副議長林明楊、馬祖民宿發展協會理事長張德貴、馬祖國家風景區管理處長黃勢芳、暨南大學管理學院院長 張眾卓、觀光休閒與餐旅管理學系特聘教授鄭健雄等人都到場。 會場也擴大行銷馬祖好物。記者宋健生/攝影 民宿協會全國聯合會總會長張心盈宣布，明年台灣民宿產業將正式走向國際。記者宋健生/攝影 350位各縣市民宿、觀光相關產業工、協會代表，以及專家學者共襄盛舉。記者宋健生/攝影 連江縣長王忠銘(左2)及觀光署長周永暉(右1)出席迎賓晚宴歡迎大家。記者宋健生/攝影

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