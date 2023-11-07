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麗寶集團新莊總部大樓明年首季落成 旗下名軒砸3.85億將進駐八樓

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

名軒（1442）今（7）日董事會決議購買自用不動產，以總價3.85億元（含稅，未稅金額3.76億元）向麗寶建設購入新北市新莊區中華路三段216、222、226號八樓，總交易單位四戶、約543.32坪，以及車位14個。

麗寶集團表示，集團企業總部大樓預計明年首季落成，屆時集團相關關係企業將陸續遷入。

名軒今（7）日同步公布季報，今年前三季營收達10.13億元，營業利益達3.32億元，稅後純益達2.6億元，每股稅後純益約0.71元。

營收

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