Amundi 鋒裕匯理資產管理任命王大智為亞洲區行政總裁

鋒裕匯理（Amundi）資產管理宣布，任命王大智為亞洲區行政總裁，於 2023 年 11 月 6 日履新。王大智同時是鋒裕匯理資產管理行政委員會成員，將帶領鋒裕匯理資產管理在北亞區與南亞區及於中國合資企業的營運。現任大中華區主席鍾小鋒獲任命為亞洲區副主席。

鋒裕匯理指出，王大智加入鋒裕匯理資產管理之前，曾任中國摩根資產管理總經理、摩根投信董事長暨摩根資產管理集團台灣區負責人、摩根資產管理香港及中國基金業務總監。此外，他曾於瀚亞投資與滙豐資產管理等多家環球資產管理公司擔任高階要職。王大智擁有多倫多大學學士學位，主修經濟學與副修東亞研究。

鋒裕匯理指出，鍾小鋒自 2020 年 12 月獲任命為鋒裕匯理資產管理大中華區主席。加入鋒裕匯理資產管理之前，他曾任職於法國農業信貸集團，在法國與大中華地區擔任多項要職，主要從事投資銀行業務。他擁有法國巴黎政治研究所政治學博士學位、法國巴黎政治研究所政治學與國際關係碩士學位、中國廣州中山大學法語暨法國文學碩士學位。

鋒裕匯理資產管理是法國農業信貸集團的子公司，在證券交易所上市，在超過 35 個國家及地區僱有 5,400 名員工，目前所管理的資產規模逾 1.95 兆歐元，為全球前 10 大資產管理公司，客戶達一億名。

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