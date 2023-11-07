偶像劇教母分手男友2.98億求售合購豪宅 最終結局曝

偶像劇教母柴智屏2016年與前男友崔震東合購敦北豪宅「琢賦」，兩人之前傳出分手，並上網出售豪宅。實價揭露，該豪宅於今年8月出現部分產權交易，交易面積約89.6坪，成交金額1.225億元，每坪約136萬元。

實價備註該交易為親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易，進一步調查，是柴智屏向崔震東買下產權。

琢賦位於台北市敦化北路上，個案由大陸建設投資興建，為大坪數豪宅，樓高13層，一層一戶，共13戶。

根據媒體報導，柴智屏在2016年底，和崔震東合購買下琢賦4樓戶，該戶登記為兩人共同持有，購入總坪數約179坪，含3車位，總價約2.8億元，拆算車位後單價約188.8萬元，不過實價資料並未揭露。

二人在2020年傳出分手，該戶也在2021年上網求售，開價2.98億元，但實價顯示，一直未找到買家。一直到今年8月，實價資料出現交易資訊，為關係人持分買賣，資料顯示，由柴智屏向崔震東買下產權，獨立擁有。

台灣房屋敦北民生加盟店店東李源豪表示，琢賦成屋後轉手交易並不多，目前扣除親友交易才兩筆，現在成交行情落在160~175萬之間，最新交易以低於市場行情轉售給另外一位持有人，算是有誠意。

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