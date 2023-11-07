1998年來最大興建潮！連6年開工都超過10萬戶
根據內政部統計月報資料顯示，這一波興建潮從2018年開始，每年的開工數量超過10萬戶，高峰期在2020年~2022年，一年高達13~14萬戶的開工數量，今年前三季累計也達9.9萬戶，而上一波出現長時間的大量興建潮已經是1998年以前的事情。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2018年房市從谷底復甦，2020房市開始升溫，從2020開始連續3年開工量都超過13萬棟，等於每個月全台平均至少有1萬戶的住宅開工，反映市場需求穩定，開發商看到手上案子穩穩銷售，也更有買地推案的意願，今年前三季的開工量雖較去年衰退，全年仍有機會挑戰13萬戶，不過從預售揭露量來看，開發商普遍面臨銷售率下滑與銷售時間拉長等狀況。
統計顯示，2009年~2017年住宅平均一年開工量約7.7萬戶，不過從2018年後就突破到10萬戶以上，且一路攀升到去年高峰的14.6萬戶；但平均地權條例開始討論之際，預售案銷售狀況就出現下滑，若對比開工量與預售揭露量，整體銷售率也從2021年的7成多，開始明顯下滑。
曾敬德指出，這波開工數量大增與雙北以外區域崛起有關，這波房市亮點多在雙北以外區域，這些區域的重大建設投資逐漸落成，都市競爭力增加，加上房價基期較低，出現科技業投資點火，就帶動市場買氣增加，開發商手上推案銷售順利，更願意積極買地推案，一直到平均地權條例開始討論，2022下半年預售市場就出現明顯降溫，也就是說真正的壓力開始，是從2022年下半年才逐漸開始累積。
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