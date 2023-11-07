台灣首座資安實戰基地 協助23家次業者產品驗測

數位部為促進全國各行各業數位轉型，提升資安能量，以達到全民數位韌性，在台南成立台灣首座集展示演訓、實證功能合一的資安實戰基地，推動台灣資安產業與其他領域廠商的跨域合作與共創共榮。沙崙資安服務基地成立至今已辦理23家次業者累計33項次產品驗測服務、研擬國內外資安事件23套攻防劇本，累計逾4,200人次參訪、資安人才培育逾2,300人次。

數位部次長李懷仁今日率數位部與數位產業署團隊至台南沙崙資安服務基地與屏東科技養殖場，實地瞭解資安應用情境與水產養殖業數位轉型與應用升級情形；明日將前往高雄美濃─數位服務據點和小林社區等地，訪視數位服務據點與數位領域相關人才培育等政策執行情形，期盼結合產業暨在地組織，透過在地數位轉型案例訪視，瞭解在地業者對數位應用及服務需求，作為未來加速數位產業發展及資通安全整備，同時強化在地數位服務的推動能量。

數產署表示，首站訪視的台南沙崙資安服務基地是臺灣首座集展示演訓、實證功能合一的資安實戰基地，透過培養在職資安人才、挖掘資安新秀、建立包含關鍵基礎設施、半導體、物聯網、智慧綠能、智慧製造等五大資安實證場域、資安攻防演練劇本、辦理產品驗測及擴散資安意識等多元服務，協助產業提升資安防護能量，推動台灣資安產業與其他領域廠商的跨域合作與共創共榮。

沙崙資安服務基地成立至今已辦理23家次業者累計33項次產品驗測服務、研擬國內外資安事件23套攻防劇本，累計逾4,200人次參訪、資安人才培育逾2,300人次。

數產署說明，傳統養殖場常面臨經驗差異導致品質與產量不穩，以及經驗斷鏈、青年人力缺乏等問題，數產署補助「智慧感知跨域應用及敏捷開發技術實證計畫」，並由資策會、漁光協會共同推動成立「科技養殖AIoT軟體生態系聯盟」，協助水產養殖業數位轉型與應用升級，目前已有33家業者參與。

其中峰漁股份有限公司導入動態養殖行事曆AIoT技術解決方案，紀錄養殖環境和水產收成狀況，並進行水質監控、智慧投餵、環境即時掌控等，業者實際導入系統後指出，每人養殖面積可以從3公頃提升至10公頃，每100公頃養殖面積所需要的人力可以從33人降低至10人，約可節省約2,000萬元人力成本，並提升養殖管理效率。

此外，數產署今年10月經過公開徵選，選出80個在地組織於全台19個縣市成立數位服務據點，提供在地民眾相關數位服務及資訊，以協助民眾加強資通安全、提升數位賦能，共同推動全民數位服務之量能。數位部與數產署團隊明（8）日將繼續由唐鳳部長率隊前往高雄美濃聚落，實地視訪數位服務據點的相關數位服務及資訊，包含資通安全及數位知識、數位趨勢、數位賦能等內容，瞭解在地民眾對數位服務的需求，以及探討如何運用數位力提升營運效能等議題。

數產署表示，當日並將前往日光小林社區視訪數位青年T大使計畫的實作培育情形，包括結合高雄市社會創業協會合作導入AR故事繪本製作、大武壠植物園AR導覽以及社群行銷推廣等，透過數位青年T大使計畫，提升社區網路能見度及觀光效能，活絡地方經濟，並達成產業人才實戰養成。數位青年T大使計畫累積四屆已培育1,836位T大使，有354家國內知名企業如台灣大哥大（3045）、新光銀行、友達（2409）等企業投入培育青年，而T大使們也將在各行各業扮演數位轉型的種子。數產署未來將持續擴散更多案例示範成效，與各產業業者協力合作，發展更多數位服務解決方案。

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