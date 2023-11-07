璟都客運園區打造東京宅 祭低自備「超殺」專案

桃園客運園區被喻為「航空城副都心」，建商積極推案，其中基地2257坪的「璟都未來城」，宣布與Panasonic集團合作，訴求打造東京宅頂規，同時祭出首付18萬元起、10％低自備款、88萬起至交屋的「超殺」專案。

另外為歡慶雙1111購屋日，璟都建設舉辦購屋季活動，11月11日（週六）開跑，至113年1月6日前，購買璟都建設機構旗下建案並完成簽約，有機會獲得百萬購屋金、百萬名車、百萬家電好禮，總價值共300萬元贈品。

桃園客運特區位於大園與觀音交界，由大觀路、環區東路、環區西路、環區北路圍成，佔地約197.5公頃，區內分為產專區、住宅區和商業區，街廓齊整、並有公園、校園。

代銷業者表示，由於園區且鄰近桃園國際機場、機場捷運A15站，深受桃園自住客及雙北輕移民青睞，可望接班青埔特區，成為桃園房市紅星。

尤其航空城已全面啟動，航城路、月桃路拓寬、圳頭交流道、桃機第三航廈、大園科技智慧園區等周邊建設跟進推展，客運特區因地緣就近受惠，相較青埔特區早已突破5字頭，未來具有增值空間。

璟都建設總經理高林鋒表示，璟都建設在桃園客運園區有10年計畫，目前已推出5筆新案、逾1,000戶，每一案都以飯店宅來規畫，讓客戶輕鬆入住，加上智能管理，及全台唯一永久保修的建商，讓客戶買房無後顧之憂。

目前推出的璟都未來城，以2房至3房產品為主力，每坪開價32~37萬元，個案除打造重本打造獨棟泳池會館，並與Panasonic合作導入頂級廚浴設備，包括IH調理爐、吊隱式抽油煙機、落地型洗碗機、櫥下型淨水器、單體馬桶、免治便座、陶瓷面盆等。

圖／業者提供 台灣松下董事長黃政成、璟都建設機構總經理高林鋒、海悅國際經理王俊傑（ 由左至右） 圖／業者提供

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