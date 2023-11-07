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爭取外籍旅客來台 交通部觀光署前進全球第二大旅展行銷台灣

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
倫敦旅展展館高空吊掛LED 慢速撥映台灣風景與古地圖。觀光署提供
倫敦旅展展館高空吊掛LED 慢速撥映台灣風景與古地圖。觀光署提供

全球第二大旅展英國WTM倫敦旅展於11月6-8日於倫敦展覽中心（ExCel London）盛大舉行，為爭取更多國際旅客來台，擴大觀光商機，交通部觀光署組長吳潔萍於11月4日至12日偕同地方政府、旅行社、航空公司、展演團體及台灣觀光協會共同前往英國倫敦參加WTM，並將於11月10日前往曼徹斯特辦理台灣觀光推廣會，全力行銷台灣獨特風貌及觀光魅力，力邀更多英國旅客來台旅遊。

觀光署表示，WTM倫敦旅展規模龐大，為匯集各國觀光業者之年度觀光盛會，每年約有逾180個國家、5,000個單位參展，亦吸引世界各地5萬名專業買家及媒體進場觀展與報導，台灣代表團蓄勢待發，要將台灣最新旅遊資訊及特色主題旅遊產品帶到歐洲業者面前。

英國不論是疫情前後，皆為歐洲地區來台客源國排名第一。依據交通部觀光署統計，今年1-9月英國來台旅客累計超過4.2萬人次，恢復率達疫前2019年同期的八成左右，其中「觀光」目的旅客人次已恢復同期的七成二，樂觀的復甦現象彰顯疫後旅遊活動的強勁需求，且台灣對英國旅客有一定的吸引力，也歸功於台灣防疫有成，在國際旅客心目中成為一個安心、安全旅遊的目的地。

本次WTM台灣館延續ITB柏林旅展的茶酒館意象，由藝術家李文政擔任台灣館設計顧問，重現好客台灣茶酒館於國際舞台。透過木製家具、茶櫃、花卉、特色地圖等布置，營造復古茶館氛圍，溫潤燈光及沏茶香氣，打造舒適的洽談空間，吸引當地業者走入台灣館喝茶、聊天與洽談，展顯滿滿的台灣好客之心、款待之情；另運用高掛上空的LED螢幕播放台灣古地圖及特色風景等多元面貌，展現台灣兼容傳統文化與科技數位的國家形象。

台灣館內每日安排茶藝師介紹台灣茶文化、帶領英國業者品茗，亦邀請調酒師設計台灣茶與水果風味酒譜，以Omar威士忌為基底，將四季春茶及紅心芭樂入酒，用台式風味抓住當地業者的味蕾；同步亦規劃客家油紙傘彩繪、春聯絹印等文化體驗，讓國際業者更能感受台灣的文化底蘊及節日氛圍，認識寶島精采多元的文化特色；11月6日台灣館辦理Happy Hour活動，邀請近百位業者及媒體前來台灣館品好茶、喝好酒，認識台灣觀光新亮點。

WTM展後，台灣代表團將於11月10日於曼徹斯特舉辦台灣觀光推廣會，現場邀請當地旅遊業者、媒體與台灣業者交流，另準備豐富抽獎品，包含中華航空（2610）、長榮航空（2618）贊助台灣—英國來回機票，期許英國業者來台踩線，進而將台灣旅遊產品推薦給當地民眾，加強雙邊互動，共同創造未來觀光新商機。

全球第二大旅展–英國WTM倫敦旅展於11月6-8日於倫敦展覽中心（ExCel London）盛大舉行，為爭取更多國際旅客來台，擴大觀光商機，交通部觀光署偕同地方政府、觀光業者前往參展。觀光署提供
全球第二大旅展–英國WTM倫敦旅展於11月6-8日於倫敦展覽中心（ExCel London）盛大舉行，為爭取更多國際旅客來台，擴大觀光商機，交通部觀光署偕同地方政府、觀光業者前往參展。觀光署提供

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