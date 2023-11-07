聯邦接手萊爾富 喊開2,000店將是經營甜蜜點？

超商老三萊爾富汪家今年10月退出經營，由大股東聯邦接手。聯邦銀（2838）董事長林鴻聯喊出萊爾富將開出2,000家店，這個數字，是否會是萊爾富獲利甜蜜點？

萊爾富以純台資之姿衝出市占第三，年營收240億元，目前店數1,583家來看，和超商老二全家900多億元營收、4,000多家門市；超商龍頭統一超（2912）1,800多億元、6,800多家相比，已拉開很長的距離。

假設對於聯邦來說，2,000店是萊爾富經營的甜蜜點，將會有三大門檻須突破。

首先，是加盟者的意願以及經營成本不斷飆升。萊爾富2004年開設第1,000家分店後，今年店數來到1,583家，等於經過近20年，才新增583家，距離2,000店還有417家。

一位零售高層分析，觀察兩大超商-統一超或是全家（5903）的開店邏輯，要多開500家店，至少需花三年時間，平均一年開160多家；萊爾富若以此速度開店，至少得花三年，才會達到2,000家的規模。

「只是，除了要有加盟者願意加盟之外，最現實必須面對，是恐怖的中間成本，也就是人事成本的飆漲。」該高層指出，「你看明年基本工資，月薪將調升至27,470元，時薪為183元，大概調漲4%多，你還要找的到人來做，大夜班要找人更是難上加上難。」

該高層認為，如今前兩大超商，雖然都還有展店，但現在開店早已不是重點，「如何在既有店舖做出創新才是最重要的思維！」

再來，是超商的商品力與知名度。一位超商主管認為，當超商突破千店時，就達到經濟規模，但是此時要思考的是，商品力在哪裡？「像是統一超和全家都有叫得出名號的咖啡和鮮食，並結合店鋪推出複合店型，產生綜效，就連統一超長銷品牌CITY CAFÉ在2004年上市，也經歷無知名度的草創期，直到2007年找桂綸鎂才闖出名號。」

該主管又舉另一個近期的例子，「全家的霜淇淋今年不是慶祝十年有成？但一開始經營也不是一帆風順，兩大超商都是不斷嘗試創新，才打造出商品力和知名度。」

以目前萊爾富來說，無論是鮮食或是毛利最高的咖啡，到底哪個是長銷或具知名度的商品，消費者恐怕還很困惑，這將是經營者必須突破的困境之一。

第三，是客群結構改變。超商靠的是流動客人入店消費，而且多數是年輕客群，平均消費金額為90元，營收通常是將來店數乘以客單價來計算。

可是當走過三年疫情，超商的流動客人被電商和外送稀釋，還有出生人數下降，老齡化社會來臨，超商勢必得因應消費者的變化而做出轉型。

最後該人士直言，萊爾富要獲利，與店數不會完全正相關，「他們（萊爾富）永遠不會是統一超商或全家，所以如何沒有與老大和老二區隔，即使達到2,000店也可能是徒勞。」

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