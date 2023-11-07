快訊

早晨財經速解讀／債嘎空！美股大反攻？明年景氣真能比今年好？

內線交易傳聞不斷…高端63告發案檢簽結 疑雲未解

今北台降7度！周五起入秋最強東北季風南下 最低溫15度

聯邦接手萊爾富 喊開2,000店將是經營甜蜜點？

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
萊爾富門市。萊爾富／提供
萊爾富門市。萊爾富／提供

超商老三萊爾富汪家今年10月退出經營，由大股東聯邦接手。聯邦銀（2838）董事長林鴻聯喊出萊爾富將開出2,000家店，這個數字，是否會是萊爾富獲利甜蜜點？

萊爾富以純台資之姿衝出市占第三，年營收240億元，目前店數1,583家來看，和超商老二全家900多億元營收、4,000多家門市；超商龍頭統一超（2912）1,800多億元、6,800多家相比，已拉開很長的距離。

假設對於聯邦來說，2,000店是萊爾富經營的甜蜜點，將會有三大門檻須突破。

首先，是加盟者的意願以及經營成本不斷飆升。萊爾富2004年開設第1,000家分店後，今年店數來到1,583家，等於經過近20年，才新增583家，距離2,000店還有417家。

一位零售高層分析，觀察兩大超商-統一超或是全家（5903）的開店邏輯，要多開500家店，至少需花三年時間，平均一年開160多家；萊爾富若以此速度開店，至少得花三年，才會達到2,000家的規模。

「只是，除了要有加盟者願意加盟之外，最現實必須面對，是恐怖的中間成本，也就是人事成本的飆漲。」該高層指出，「你看明年基本工資，月薪將調升至27,470元，時薪為183元，大概調漲4%多，你還要找的到人來做，大夜班要找人更是難上加上難。」

該高層認為，如今前兩大超商，雖然都還有展店，但現在開店早已不是重點，「如何在既有店舖做出創新才是最重要的思維！」

再來，是超商的商品力與知名度。一位超商主管認為，當超商突破千店時，就達到經濟規模，但是此時要思考的是，商品力在哪裡？「像是統一超和全家都有叫得出名號的咖啡和鮮食，並結合店鋪推出複合店型，產生綜效，就連統一超長銷品牌CITY CAFÉ在2004年上市，也經歷無知名度的草創期，直到2007年找桂綸鎂才闖出名號。」

該主管又舉另一個近期的例子，「全家的霜淇淋今年不是慶祝十年有成？但一開始經營也不是一帆風順，兩大超商都是不斷嘗試創新，才打造出商品力和知名度。」

以目前萊爾富來說，無論是鮮食或是毛利最高的咖啡，到底哪個是長銷或具知名度的商品，消費者恐怕還很困惑，這將是經營者必須突破的困境之一。

第三，是客群結構改變。超商靠的是流動客人入店消費，而且多數是年輕客群，平均消費金額為90元，營收通常是將來店數乘以客單價來計算。

可是當走過三年疫情，超商的流動客人被電商和外送稀釋，還有出生人數下降，老齡化社會來臨，超商勢必得因應消費者的變化而做出轉型。

最後該人士直言，萊爾富要獲利，與店數不會完全正相關，「他們（萊爾富）永遠不會是統一超商或全家，所以如何沒有與老大和老二區隔，即使達到2,000店也可能是徒勞。」

統一超商 全家 消費 營收 聯邦銀行

延伸閱讀

4超商咖啡優惠！ 7-ELEVEN、全家「買一送一」、萊爾富「雙11組合」、美廉社終於推出「跨店寄杯」

金馬60影片曝光 22位影帝后齊聚「5經典制服」再現！

個人意見犀利點評／蔡淑臻像鋼琴套！她激似「性感兵馬俑」　米可白是一片捲筒衛生紙

紅毯7美／爆乳搶最美！許瑋甯、蔡淑臻、安心亞「集體雪球放送」　王淨美成最閃的一道光

相關新聞

聯邦接手萊爾富 喊開2,000店將是經營甜蜜點？

超商老三萊爾富汪家今年10月退出經營，由大股東聯邦接手。聯邦銀（2838）董事長林鴻聯喊出萊爾富將開出2,000家店，這...

吸收國際油價漲幅穩物價 中油今年虧損預估300億

中油董事長李順欽昨（6）日在立法院經濟委員會表示，中油今年至10月累計虧損153億元，因第4季為天然氣使用旺季，價格將維...

陽明：明年運價大彈 有難度

航運業者看明年景氣，穩中有變。陽明總經理杜書勤認為，明年海運市場需求仍不足，運價要大彈有難度；而對於海運景氣，台驊投控董...

打臉房市冷清說？「潤泰央北」地主戶驚現搶購人潮 網友：買房像買菜

潤泰創新（9945）2021年在新北市央北重劃區推出的「潤泰央北」，近期進入交屋期，本（11）月5日地主保留戶釋出三戶對...

大巨蛋SOGO CITY來勢洶洶 東區、信義商圈恐淪配角？

台北大巨蛋終於通過所有檢測，取得使用執照，邁入正式營運階段。園區內由遠東SOGO承租的商場「SOGO CITY」，預計明年上半年開幕，不僅串連起老牌東區商圈與信義計畫區，也讓百貨版圖變得更加熱鬧，競爭更形激烈。更令人好奇的是，能否串起忠孝東路頭尾，帶來群聚或外溢效應，讓東區重返榮景？

生技論壇14日登場…徐大誠：投資生醫 聚焦四領域

中華開發生醫基金總經理徐大誠表示，國內生醫產業近年在總營業額、獲利與市值持續成長，指標新藥公司將進入獲利階段。國人對生醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。