ITF台北國際旅展 四天展期累計34.4萬次 年成長76.3%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023 ITF台北國際旅展所有獲獎單位與台灣觀光協會會長葉菊蘭及交通部觀光署副署長林信任合影留念(台灣觀光協會/提供)
2023 ITF台北國際旅展所有獲獎單位與台灣觀光協會會長葉菊蘭及交通部觀光署副署長林信任合影留念(台灣觀光協會/提供)

2023 ITF台北國際旅展11月6日閉幕，人氣和買氣都超越預期！主辦單位台灣觀光協會統計，最後一日逛展人次為75,917人次，四天展期累計共344,475人次，較去年成長76.3%，已達2019年的九成。

多家飯店集團每日銷售業績破千萬，也有多家旅行社四日累積業績破億元，多家業者表示買氣恢復、甚至超越2019年疫前水準，陸續向主辦單位主動洽詢明年擴大展攤，雄獅集團挪威奮進號對於今年展館位於I區入口外廊道的位置非常滿意，已積極爭取明年度的展出。今年 ITF也延續熱心公益傳統，與台北捐血中心攜手辦理捐血送門票的活動，在台北17個捐血點，每250c.c即贈一張門票，共為血庫注入250萬c.c.熱血。

閉幕式中，頒發ITF台北國際旅展的最佳表演獎、最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳永續獎及最佳展館獎。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，相信展期間各界都感受到滿滿的旅遊熱潮，展館內人潮絡繹不絕，業者臉上也都充滿笑容，各家參展單位也紛紛回饋今年的訂單超出預期。葉菊蘭表示，感謝所有民眾對ITF台北國際旅展的熱情支持，更感謝參展單位的用心籌備，和主辦單位一起成就了這場國家級的展覽，明年主辦單位會積極規劃擴大展覽空間，努力讓大家都滿意。

交通部觀光署副署長林信任表示，恭喜各個獲獎單位，今年的展覽特別精采，不管是來自國外買家、參展單位還是民眾都是滿滿的肯定，也感謝主辦單位、參展部會及各家業者的努力，這幾天他持續收到業者報喜，每家都是訂單滿滿，希望明年度在ITF、各部會及業界夥伴的助攻下，來台旅客人次能夠再創佳績。

綜合多家旅行社的銷售趨勢可見，日、韓、東南亞旅遊產品為市場銷售主力，而寒假過年等長假逼近，歐美澳紐等長行程也是熱門選項。近年來，遊輪、河輪積極搶攻台灣市場，場內遊輪行程銷售狀況也十分熱烈。此外，過去許多民眾喜歡來旅展買團體行程的印象，也在近年翻轉，多項自由行產品備受旅客青睞，如日本交通票券、遊樂園券、租車等產品詢問度均破表。旅展中也有許多高端行程，如頂級鐵道旅、奢華遊輪行程等，都是熱門商品。

2023 ITF台北國際旅展圓滿落幕，2024年ITF台北國際旅展將於2024年3月1日開放參展單位報名，並於11月1日至11月4日在南港展覽館舉行。

捐血中心

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