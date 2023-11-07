大陸可能對金屬加工商實施限制 法人：留意推升相關金屬價格上揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

知情人士透露，大陸官方正在討論對金屬加工商實施限制，以減少產能過剩和碳排放的計劃。街口投信表示，倘若該項政策正式實施的話，可能會導致市場的供給量下降，並推升相關金屬價格上揚。

根據中國國家統計局公布最新數據顯示，10月官方採購經理人指數(PMI)從50.2下降至49.5，跌破景氣榮枯線的50點關卡。另外，非製造業採購經理人指數也從9月的51.7下降至 50.6，顯示出龐大的服務業和建築業活動持續放緩。經濟學家表示：「PMI數據疲軟主要反映出與房地產市場低迷和基礎設施支出放緩有關。」

儘管市場需求疲軟，不過，中國大陸電動車大廠比亞迪上周公布今年第3季度的獲利數據，創下歷史最高水平。根據數據顯示，該公司第3季淨利達到人民幣104億元，年增82.2%，營收成長38.5%，達到人民幣1,622億元，顯示出大陸電動車市場需求仍相當強勁。此外，豐田汽車也表示，受到日本、美國和歐洲需求強勁的推動，該公司9月全球產量來到90.1萬輛、年增1.5%。

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