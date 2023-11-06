打臉房市冷清說？「潤泰央北」地主戶驚現搶購人潮 網友：買房像買菜
潤泰創新（9945）2021年在新北市央北重劃區推出的「潤泰央北」，近期進入交屋期，本（11）月5日地主保留戶釋出三戶對外銷售，意外引爆搶購人潮，建案現場湧現排隊人潮，被網友戲稱「買房像買菜，很難想像現在房市冷清說法」。
5日釋出地主戶三戶均位於八樓，分別在A1、A2、A3棟，據悉，只要每坪出價低於86萬元的買方，5日全數被退，最終經出價、議價後，網傳地主戶以每坪成交價站上90萬元成交、最貴每坪更達92萬元，創下央北重劃區區域新高。
對此，潤泰創新表示，近期對外釋出銷售戶別為地主戶、非潤泰新所有，公司所有可售戶均在2021年下半年推出，就已完銷；「潤泰央北」近期進入交屋階段，陸續與買方進行交屋，預估今年底可完成約八成交屋，預計明年首季全數交屋完畢。
潤泰創新2021年下半年在新北市央北重劃區推出「潤泰央北」，據實價登錄網資料顯示，該社區當時每坪成交均價約65.38萬元，最低每坪59.94萬元、最高每坪約70.5萬元。過去一年每坪最高價來到74.07萬元。
「潤泰央北」出現排隊搶購人潮，讓網友直呼誇張，甚至有網友表示，「買房像買菜，是誰說房市冷？」排隊人潮也可看出，現在大部分買方是在「追逐好的建案、居住環境」。
「潤泰央北」在2021年下半年推出，位於新北市央北二路52號，基地面積達1,678坪，社區共185戶，為地上20樓、地下三樓之兩棟住宅大樓，坪數為28坪兩房、36、41坪三房之產品，公設比為33.74%，一層五戶。
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