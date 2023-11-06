台驊董事長顏益財：明年「煙硝四起、充滿變數」

上海集裝箱出口(SCFI)貨櫃運價指數連4漲，台驊（2636）董事長顏益財對於明年市場展望，則以8個字來形容「煙硝四起、充滿變數」。 全球地緣政治極不穩定，包含中美高科技貿易戰、俄烏與以巴戰事的延續與擴張，皆為全球經濟復甦帶來高度不確定性。

顏益財分析，SCFI指數連續反彈，北美市場庫存去化告一段落，後續還有感恩節、聖誕節等消費需求，減艙加上季節出貨需求效應，可帶動新一波出貨潮。巴拿馬運河乾旱問題持續擴大，預計可通行船舶數量還會再減少，船舶選擇繞道而行，間接減少市場供應。

全球經濟受到地緣政治問題牽動，未來地緣政治沒辦法快速解決，相關的能源等問題無法解決，全球匯率波動會變大，各國經濟壓力跟著受到影響，對航運市場會產生多方面衝擊，包括物流成本上升，各種風險及不確定性增加。

全球消費性電子及零售商品庫存水位已修正至健康水位，受到十一連假影響，供應商生產出貨遞延，加上第4季為傳統購物旺季，為能因應歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求，補貨效應可望同步推升短線海空運量；運價方面，黃金周後，航商進一步減少艙位運力達總運力約20％〜25％，在貨量上升情況下，有望帶動海運運價持穩或是部份提升；空運同步受惠雙11電商出貨潮及歐美消費購物旺季加持，加上強勢美元推升商品進口需求增加，帶動運價同步上升，整體第4季台驊控股集團在海空運運價與運量提升下，營運狀況將優於第3季。

展望2024年營運，地緣政治影響層面是否擴大為主要變數，整體海運市況預計與2023年相似，依研調機構統計明年海運運力供給預期增長6.4％〜9.1％，而運量僅增加2％〜2.2％，仍處於供需失衡情況，但疫情期間航商累積雄厚資本，預期未來仍將採取嚴格控艙的營運模式，調整航運市場實際運力，縮小供需失衡之比例，並穩定維持運價在獲利水平；空運業務因消費電子產業鏈庫存回到健康水位，高科技產品與車用電子出貨比重有機會優於2023年，加上全球氣候變遷影響，海運轉單效應也可望推升空運明年營運。

財務投資與資金運用部份，美元高利率將可維持至2024上半年，預期仍可取得相當利息收入，同時新加坡營運總部投資將逐步到位，屆時將積極尋找物流產業上下游優質企業進行合資或併購計劃，並拓展印度與東協市場，對整個集團的營運和版圖都有挹注，讓控股未來做到全球化的佈局。

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