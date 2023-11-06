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大台中百億熱銷案曝光 新高鐵特區成為購屋新寵

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
達麗建設將綠覆景觀想法導入高鐵新案中，建案基地正是高鐵門面第一排。業者提供
達麗建設將綠覆景觀想法導入高鐵新案中，建案基地正是高鐵門面第一排。業者提供

台中房市第4季百億大案傾巢而出，根據591房屋最新統計，928檔期六都共有284個預售案登場，而台中就占了65個，居六都之冠。台中百億大案基地，大都集中在北屯、西屯、烏日等三個行政區，基地面積皆超過4,000坪，建商紛紛強調規劃私家大花園，力拚公共建設、商場建置鄰近選址優勢。

而第4季最具討論比較性為北屯單元14「豐邑太原YES」、水湳單元8「雙橡園4117」及高鐵特區「達麗×白天鵝新高鐵」。

其中，高鐵特區的「達麗×白天鵝新高鐵」，單一個案總銷金額達180億元，基地座落在台中高鐵特區的出入門面位置，28層樓未來落成後，挑戰高鐵特區能見度最高建築之一。

「太原YES」位於單元14重劃區，屬於新興社區，鄰近157億元興建的台中市立綜合醫院，該指標建案推出後可望帶動區域新屋行情，成為北屯新核心區段。

單元8「雙橡園4117」位處中央公園特區、水湳運轉中心等重大建設要道，得天獨厚的高綠覆規劃，將引領區域房價。

三區中最具高性價比的為高鐵特區，台中建築經營協會市調委員白洪章指出，今年房市第4季開始步入正軌，各案搶先卡位選後房市反攻潮；高鐵特區面積達273公頃，多數的重大建設持續進場，如高鐵娛樂購物城、國泰物流共和國、會展中心都位在此區，區域的發展也足以撼動整個高鐵特區的房價走勢。

達麗建設的開發觸角遍及海內外，將多元化的建築設計概念，與綠覆景觀想法導入高鐵新案中，建案基地正是高鐵門面第一排（高鐵五路與站區一路口），基地面積4,584坪。

由於基地位置佳，在全台最大的台中高鐵娛樂購物城帶動及建商品牌效應帶動下，新案尚未公開就已詢問不斷，住宅大樓規劃28樓層、5大棟、坪數22至46坪為主，總戶數1,229戶，除了小坪數易入手，在地段上也是無可取代的樞紐地位。

大台中因交通發展完善，居住地鄰近上班區已不再是絕對因素，購屋族選案上多以區域發展性、便利性及大型建設為評估指標；區域內土地取得不易，「達麗×白天鵝新高鐵」地段的稀有性，是購屋保值抗通膨之餘，最重要的資產規劃與顯學。

高鐵特區重大建設持續進場，如高鐵娛樂購物城、國泰物流共和國、會展中心等。業者提供
高鐵特區重大建設持續進場，如高鐵娛樂購物城、國泰物流共和國、會展中心等。業者提供

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