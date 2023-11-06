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台北國際旅展今年這幾家業者賣最好 線上線下業績破億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

2023年ITF台北國際旅展今（6）日落幕，多家業者傳出業績捷報，可樂旅遊4天展期現場銷售業績破億元，雄獅旅展現場業績近7,000萬元，加計線上旅展，整體業績突破10億元大關。飯店集團方面，老爺酒店集團於四天實體旅展累計業績超過8,400萬元，加計線上旅展總業績上看2億元，晶華酒店集團線上旅展加上現場旅展的總業績約為1.3億元，公司並延長熱門商品販售至11月12日，整體檔期業績要拚1.5億元。

雄獅旅展現場4日業績近7,000萬元，熱銷商品分別為日本、歐洲、東南亞及郵輪，包含日本頂級鐵道、紐澳、郵輪等商品皆有出現單筆百萬元以上大單，再加上10月1日開跑的線上旅展，整體業績突破10億元。可樂旅遊也表示，4天展期現場銷售業績破億元，已恢復2019年同展水準，銷售排行榜分別為日本、歐洲、韓國、越南、基隆母港出發郵輪與泰國。

鳳凰表示，此次ITF旅展線上與實體約達成2.6億營收效益，較疫情前成長30%，路線前三名分別是歐洲、日本及亞洲郵輪。實體展攤有親友團10位報名歐洲長線郵輪團費超過百萬，也有四位親友報名頂級歐洲河輪行程，客單價約為30萬，總團費約120萬，顯現疫後對高端產品需求增加。

易飛網表示，本次ITF旅展買氣明顯回溫，與去年相比，含線上及實體總業績成長逾三倍，旅客詢問多以過年寒假及冬季行程為大宗，其中以高CP值的日本自由行為銷售主力，價格實惠、飯店地理位置配合交通優勢成為旅客首選，佔整體營收約四成；其次為東北亞及東南亞團體行程，購買排名為日本佐賀、北海道、韓國戲雪及越南峴港行程，佔整體營收約三成。

飯店業雖然有出國觀光分食旅遊市場大餅，但維持去年高檔，也不乏業者逆勢成長。寒舍集團實體旅展四日業績累積業績達7,000萬、較去年成長17%，加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創下1.5億元。

晶華酒店集團線上旅展加上現場旅展的總業績，約為1.3億元，與去年同期相較持平，但如果扣除因為年底即將暫時歇業的泰市場與Just Grill去年的業績約兩千萬元，整體業績還有約1000萬的成長。

晶華因應許多企業福委反應仍有尾牙春酒等活動的大宗採購需求，決議將柏麗廳自助餐四人券、故宮晶華港點四人券及環遊護照等品項延長販售至11月12日，預計可再為營收注入一成左右的業績，總業績將上看1.5億元大關。

老爺酒店集團於四天實體旅展累計業績超過8,400萬元，連續四年蟬聯台北國際旅展銷售冠軍，另外，線上旅展自11月1日開賣至今，短短6天即突破億元，今年最終線上加實體旅展業績估計將再次突破2億元，與去年銷售相當。

日本

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