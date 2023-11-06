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高雄興邦社宅11月8日動工 達中央蓋社宅年度1.8萬標準

經濟日報／ 記者顏瑋辰／台北即時報導

國土管理署表示，中央今年截至10月底，在各縣市興辦社會住宅總量已近1.4萬餘戶，年底可望達到1.8萬戶，中央會與地方積極合作及加速推動興建工作。另中央在高雄市推動的社會住宅案「前鎮區興邦安居(一期) 新建統包工程」也將在11月8日舉辦開工典禮，此案是國家住宅及都市中心主辦，委託本署辦理工程管理，該基地是由台灣糖業股份有限公司提供租用，總工程經費約33億元，預計116年5月完工，將提供663戶社會住宅及社區集會空間、托嬰中心等公共服務設施，另有開放綠地空間、兒童遊戲設施能與周邊鄰里共享，建立跨世代宜居社區與環境，減輕租屋家庭壓力。

國土管理署表示，「興邦安居」基地位於高雄市前鎮區凱興街及凱福路交叉路口，面積約1公頃，將興建3棟地上14層、地下2層建築，未來也預計取得綠建築、智慧建築及耐震等三大標章。本案整體房型規劃包括一房型、二房型及三房型，其中也包含無障礙房，將提供多元房型，讓民眾未來可依據實際居住需求來進行選擇。

此外，此基地鄰近前鎮運河、五甲公園、五甲社會福利館、福誠國小、福誠高中、前鎮運動中心、捷運前鎮高中站、凱旋站及輕軌前鎮之星站等，交通便利且生活機能完善。

國土管理署指出，依據行政院去(111)年核定的「社會住宅興辦計畫」（第二次修正），高雄市推動目標為1.2萬戶，市府為給予高雄市民更好的居住品質及減輕租屋家庭、民眾的生活壓力，已將興辦社會住宅的目標主動調升，現行興辦量近1.6萬戶，並以「人口密集優先」、「大眾運輸導向」（TOD）及「配合產業發展」來做為在地社會住宅選址的考量，以加速推動社會住宅興建工作及提升供給總量。高雄市政府預計在明年底再推動8百餘戶，中央也規劃3千餘戶，總計近4千戶，未來將可達到約1.9萬戶。

國土管理署最後表示，推動社會住宅的興建，是需要中央、地方與民間的共同合作，隨著社會住宅在各縣市興建、落成，還有民眾實際入住之後，更能感受到「社會住宅是好宅」，同時完善在地托老、托育及公共空間、休憩綠地等公共設施，提升整體生活機能，也與周邊民眾共享優質居住環境。

社會住宅 租屋

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