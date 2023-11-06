2023 ITF台北國際旅展華航銷售開紅盤 獲頒「最佳展館獎」
2023 ITF 台北國際旅展今圓滿結束，華航（2610）旅展四天銷售創佳績，現場擠滿購票人潮，詢問度更勝往年，業績約為平常的兩倍，賣出機票張數也較去年旅展高出五成，整體買氣旺盛。錯過旅展的民眾也別擔心，華航ITF 線上旅展將持續至11月15日，期間購買機票皆可享有優惠。
華航展區活動豐富活潑，除每日皆有制服人員帶來活力四射的表演，還有全新裸視 3D 科技螢幕，以及大人小孩玩得不亦樂乎的擴增實境體感互動遊戲，更天天抽出機票大獎送給購票民眾，多元且精彩的設計榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，今（6）日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自頒獎，華航發言人魯淑慧代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 大開眼界！他讚最宜居住重劃區「在這」：北部置產首選
▪ 看好都更商機？北投公寓強勢補漲 在地曝：這類人也在買
▪ 不是廁所開窗！新竹人買房挑「近高鐵」 北部選這項
▪ 選後房市一路開綠燈？ 最新房市景氣預測曝
▪ 新青安催買盤！房市脫離谷底 最新景氣預測一路開綠燈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言