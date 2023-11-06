2023 ITF台北國際旅展華航銷售開紅盤 獲頒「最佳展館獎」

2023 ITF 台北國際旅展今圓滿結束，華航（2610）旅展四天銷售創佳績，現場擠滿購票人潮，詢問度更勝往年，業績約為平常的兩倍，賣出機票張數也較去年旅展高出五成，整體買氣旺盛。錯過旅展的民眾也別擔心，華航ITF 線上旅展將持續至11月15日，期間購買機票皆可享有優惠。

華航展區活動豐富活潑，除每日皆有制服人員帶來活力四射的表演，還有全新裸視 3D 科技螢幕，以及大人小孩玩得不亦樂乎的擴增實境體感互動遊戲，更天天抽出機票大獎送給購票民眾，多元且精彩的設計榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，今（6）日下午由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自頒獎，華航發言人魯淑慧代表領獎，為今年旅展畫下完美句點。

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