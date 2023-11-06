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大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了
大成（1210）今（6）日公告，發言人、董事長特別助理周叔恆因登山意外不幸身亡，新任發言人則待定中。
據悉，周叔恆因昨（5）日攀桃園復興、新北三峽交界的北插天山失足墜谷不幸身亡。
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