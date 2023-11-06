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大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

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大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
周男不慎摔落8公尺深的北插天山溪谷身亡，新北、桃園市搜救人員合力搜救。圖／桃園消防局提供
周男不慎摔落8公尺深的北插天山溪谷身亡，新北、桃園市搜救人員合力搜救。圖／桃園消防局提供

大成（1210）今（6）日公告，發言人、董事長特別助理周叔恆因登山意外不幸身亡，新任發言人則待定中。

據悉，周叔恆因昨（5）日攀桃園復興、新北三峽交界的北插天山失足墜谷不幸身亡。

大成特助周叔恆。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
大成特助周叔恆。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

1210大成

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