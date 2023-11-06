陽明總座杜書勤：今年有望獲利但海運市場供過於求 運價大反彈不容易

陽明（2609）總經理杜書勤今天表示，預測海運市場明年還是供過於求，運價要大幅度反彈並不容易，小幅度的反彈則跟季節性有關。大型的海運公司今年應該都還是會出現盈餘，全年本業獲利機會相當大，航運巨頭馬士基（MAERSK）宣布將裁員至少1萬人，國內的海運業並沒有這種情況。

航運巨頭馬士基（MAERSK）宣布將裁員至少1萬人，杜書勤今天表示，每家公司的人力成本不同，馬士基在物流投資相當多，所以他的裁員數看起來會很驚悚，國內的航運公司目前都沒有這樣大規模的裁員，以今年的財報來看，大家今年應該都還有盈餘，全年本業獲利機會相當大，現在就裁員是太過苛刻，尊重每家公司的經營策略。

海運的後勢，樂觀一點看明年會開始反彈，悲觀一點看2、3年才會恢復，運運景氣是一波接一波的變動行情，2021、2022年大行情過去，勢必是要修正，任何產業循環都這樣，相信所有的船公司都會密切觀察市場做出更多的因應策略。

杜書勤進一步表示，海運市場不是今年才出現低迷，過去更慘的情況都有，所以全球的航運公司都有一套因應市場變動策略，只要能節省的地方都不會放過，以獲利為最大目標，就算不能獲利也要減虧，耐心等侍下一波景氣的反彈。

全球運能並沒有回升，近期運價反彈，主要是跌幅大，市場供需變化影響；杜書勤再度強調，所有的船公司縮減運能，都是因應本身的船舶營運策略，依季節、依市場需求來調度，並不是以縮減運能來拉台運價，市場因為艙位調整而有所起伏，完全是市場供需的變化。

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