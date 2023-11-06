快訊

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

不只Joeman！網紅蕾菈夫妻持毒被逮 經紀人：已無保請回

Joeman持毒遭警方逮捕 經紀人回應了：心情複雜

陽明總座杜書勤：今年有望獲利但海運市場供過於求 運價大反彈不容易

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明（2609）總經理杜書勤今天表示，預測海運市場明年還是供過於求，運價要大幅度反彈並不容易，小幅度的反彈則跟季節性有關。大型的海運公司今年應該都還是會出現盈餘，全年本業獲利機會相當大，航運巨頭馬士基（MAERSK）宣布將裁員至少1萬人，國內的海運業並沒有這種情況。

航運巨頭馬士基（MAERSK）宣布將裁員至少1萬人，杜書勤今天表示，每家公司的人力成本不同，馬士基在物流投資相當多，所以他的裁員數看起來會很驚悚，國內的航運公司目前都沒有這樣大規模的裁員，以今年的財報來看，大家今年應該都還有盈餘，全年本業獲利機會相當大，現在就裁員是太過苛刻，尊重每家公司的經營策略。

海運的後勢，樂觀一點看明年會開始反彈，悲觀一點看2、3年才會恢復，運運景氣是一波接一波的變動行情，2021、2022年大行情過去，勢必是要修正，任何產業循環都這樣，相信所有的船公司都會密切觀察市場做出更多的因應策略。

杜書勤進一步表示，海運市場不是今年才出現低迷，過去更慘的情況都有，所以全球的航運公司都有一套因應市場變動策略，只要能節省的地方都不會放過，以獲利為最大目標，就算不能獲利也要減虧，耐心等侍下一波景氣的反彈。

全球運能並沒有回升，近期運價反彈，主要是跌幅大，市場供需變化影響；杜書勤再度強調，所有的船公司縮減運能，都是因應本身的船舶營運策略，依季節、依市場需求來調度，並不是以縮減運能來拉台運價，市場因為艙位調整而有所起伏，完全是市場供需的變化。

裁員 景氣 財報

延伸閱讀

台南成「招商王」民代爆南科有大廠裁員 黃偉哲這樣說

外商公司剛裁員隨即大規模徵才 網曝暗黑操作手法：韭菜永不嫌多

鼓勵優退後接下來會裁員？ 南亞：絕無強迫退休或裁員

公司裁員後還是能加薪？ 他列舉加薪幅度3條路卻被網友打槍

相關新聞

大成發言人周叔恆登山失足墜谷不幸身亡 公司發重訊了

大成（1210）今（6）日公告，發言人、董事長特別助理周叔恆因登山意外不幸身亡，新任發言人則待定中。

大億更換董事代表人由法律專家接任 並暫停總經理職務

大億（1521）今天公告更換董事代表人，據了解，大億這次的董事調整，主要是基於大億面臨商業訴訟相關問題，需要引進更多法律...

赴陸團客明年3月解禁但兩岸航線恐不足 交長：可申請包機或轉定班

明年3月解除禁團令，恢復台灣組團赴中國大陸旅遊，但目前兩岸航線尚未全面恢復，赴陸觀光的團客恐需轉機，既耗費時間也增加旅遊...

光棍節不孤單 昇恆昌內湖旗艦店打造夢幻星光樂園

迎接光棍節，昇恆昌內湖旗艦店將在1樓戶外廣場打造「Everrich Wonderland 夢想永巡．星光樂園」，11月1...

信義房屋社區一家頒獎 跨世代社會關懷、氣候變遷與永續成焦點

信義房屋19年來投入五億元推動「社區一家」全民社造行動計畫，是國內單一企業支持最久的社區改造計畫，對於許多剛踏入社造的個...

看好都更商機？北投公寓強勢補漲 在地曝：這類人也在買

近年在北士科議題的加持下，北投區一躍成為台北市最受矚目的房市熱區之一，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，從2021年到2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。