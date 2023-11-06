赴陸團客明年3月解禁但兩岸航線恐不足 交長：可申請包機或轉定班

明年3月解除禁團令，恢復台灣組團赴中國大陸旅遊，但目前兩岸航線尚未全面恢復，赴陸觀光的團客恐需轉機，既耗費時間也增加旅遊成本，交通部長王國材今（6）日表示，擴大直航點時間將在明年3月恢復赴陸旅遊後看需求評估，有需求的話，目前的包機航點可以轉成定班，而非包機的航點也可納入評估，未來哪些航點從包機變定期航班直航點，將請民航局討論。

交通部長王國材今日赴立法院交通委員會備詢，媒體詢問明年3月解除禁團令，是否會同步擴增兩岸直航航點，王國材受訪時表示，會繼續檢討，現在是十個直航定班航點，加上13個包機航點；日前和旅行業討論，他們認為目前包機的航點還可以，若包機航點的運量穩定，就會變成定班航點，已請民航局研擬相關措施，並請航空公司做好準備。

至於兩岸擴大直航航點的時間，王國材說，明年3月開始恢復赴陸旅遊，哪條航線旅客變多，航空公司自然就會申請哪些航點恢復定期航班，將因應需求來同意，目前無法確定擴大恢復直航航點的時間，要看觀光復甦地點在哪裡而定。

至於兩岸直航的載客率，部分航點今年9月運量約六成，王國材表示，現行很多旅客都是商務和探親，比較沒有觀光客，尤其是團客往返，未來將依照市場需求，評估哪個航線需求較高，即便不在十個定班直航、13個包機航點內，也可以評估其他航點恢復為直航定期航班，只要發現有很多兩岸觀光的需求，不排除恢復包機或變定期直航航點。

據指出，因新冠疫情爆發，兩岸僅保留北京、上海、廈門、成都等四個城市可以載客，去年底兩岸疫情趨緩，航空、觀光業和商務旅客都希望可盡快恢復其他航點載客服務，以便利兩岸民眾往來，今年3月初陸委會宣布，開放深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等十個定期航班航點，而有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州等13個航點，暫規劃得申請包機。

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