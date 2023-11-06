北投公寓強勢補漲 在地曝：不只首購 這類人也在買

最近幾年在北士科議題加持下，北投公寓爆熱，房仲彙整實價資料，從2021年到2023年，短短3年時間，北投公寓平均房價從每坪43.3萬元快速上漲到每坪50.5萬元，漲幅高達16.6%，大樓、華廈漲幅則是5.9%。

東森房屋北投捷運加盟店店東陳金德表示，北投的公寓產品多為屋齡較高的中古屋，除價格親民、易入手外，未來還有都更或危老改建的潛力，最近幾年到北投尋找中古公寓的購屋民眾確實有增多的跡象。

陳金德表示，在北投購買公寓屬於進可攻退可守的選項，一來，目前北投屋齡20年以內大樓華廈，成交單價多在7字頭以上，公寓只在4~5字頭，而且公寓公設比很低，不用額外付管理費，相比之下，中古公寓的CP值很高。

二來，北投在北士科、奇岩重劃區、關渡平原開發計畫等利多題材的坐鎮下，很多中古公寓經過都更或危老改建後，身價都大幅飛躍，其抗跌保值性可見一斑。

陳金德指出，最近幾年北投的中古公寓愈發搶手，買方除了有預算考量的小資族、首購族外，還有不少是專門來購買退休宅的長輩，由於台北市的生活成本、房價常年高高在上，很多長輩都會選擇賣掉市區內的房子，轉而到蛋白區購買退休宅，用價差幫子女支付頭期款或是當做自己的退休資金。

目前北投以總價1,300~1,700萬左右的中古公寓最為熱銷，尤其是2、3樓的公寓或有重建話題的公寓，更可謂是供不應求。

不過，陳金德也提醒，民眾在購買中古公寓時首先應特別留意海砂屋、漏水、壁癌、社區管理品質、汚水處理等問題，其次鑒於中古公寓的住戶較多，部分具備重建話題的老屋有房價被過度哄抬的情況，甚至影響到改建的進程。

此外也要盡可能避免買在磺氣的源頭地區，建議購屋民眾入場前一定要多看、多比較、多做功課，或可向專業、在地的房仲業者咨詢，這樣未來放大標的增值效益的可能性才會更高。 近三年北投區不同建物類型房價漲幅。資料來源／東森房屋

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