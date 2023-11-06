聯邦林家入主萊爾富 攻支付商機

連鎖超商萊爾富經營權易主，由聯邦銀行董事長林鴻聯主導的聯邦投資全面接手，林並喊出要快速展店。但業者研判，萊爾富的店數或營收和7-ELEVEN、全家差距極大，就算急起直追，短期間也無法撼動雙雄地位。金融圈人士則說，聯邦入主萊爾富的主要目的，應是希望擴大聯邦銀在超商等通路可以使用的場景，讓其信用卡或行動支付可被廣泛使用。

台灣是全球超商密度最高的國家，小七店數近七千店，營收約一千八百億元，全家店數則超過四千店，營收超過九百億元；而萊爾富店數僅一千五百多家，營收約二四○億元，雖同屬於「四大超商」，規模卻不在同一個水平上。

聯邦投資主導後，市場傳出林鴻聯喊出展店要更為積極，更要拚出兩千店，這番話聽在業內人士耳裡，卻認為這是很難達成的任務。業內人士指出，衝店數不是難事，但要開出能賺錢的店才是關鍵，現在適合開超商的地點幾乎都被雙雄搶占，即便有新地點，雙雄已經搶得夠凶了，萊爾富砸下的資源能和雙雄比拚嗎？

此外，就算能開出新店，能不能在服務、商品上創造差異性，吸引民眾上門，也是一大問題。業內人士說，近幾年不論是小七、全家，在創造聲量、推出創新服務上都有獨到之處，包括電商、鮮食、複合店、無人店等，聲量都不是萊爾富可以比擬的，因此要拉近差距相當困難，現階段市場格局根本不會改變，「若是有機會，（原股東）汪家就不會賣股了」。

金融圈人士則說，聯邦投資增持萊爾富的持股，成為繼國泰蔡家買下近兩成全家持股後，第二家跨足便利商店的金融業者，瞄準的是現在包括全聯等賣場都跳下來做支付，因此想創造更多金融支付運用的場景，讓聯邦銀的信用卡或行動支付可以被運用，這應該是林鴻聯的主要目的。

至於聯邦入主萊爾富之後，萊爾富是否會減少與其他金融機構的合作？銀行業者指出，小七和全家的市占率超過八成，如果萊爾富選擇減少和銀行合作，會讓民眾覺得更不便利，在便利超商領域的市占率只會愈做愈小。

此外，銀行業者說，就算萊爾富未來將店內附設的ＡＴＭ全部改成聯邦銀行的ＡＴＭ，影響也不會太大，因為超商附設ＡＴＭ拚的是免收跨行提款手續費次數的多寡，問題是現在ＡＴＭ免手續費次數在各家銀行間競爭激烈，加上薪轉戶也有免手續費提款次數，因此就算民眾在超商無法使用自行ＡＴＭ提款，影響也不大，更何況現在民眾使用行動支付和信用卡等非現金支付的頻率日增，使得ＡＴＭ提款的需求大減。

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