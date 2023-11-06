經濟選書／狄波諾思考力 提升心智能力

偏僻村莊的居民（在網路發達前）認為，村子裡最美麗的女孩就是全世界最美的女孩；直到看到其他的美女前，他們不相信會有比她更美的女孩。

這種現象，也時常發生在科學界、工業界、政府部門及其他領域。因為很滿意於現有的，我們無法相信還有更好的——除非我們願意想像會有更好的，不然我們不會有尋找的動機。只有領悟到這一點，並且堅決行動，我們才能開始設想替代選項。另一方面，即使明知大多數的情況下應該不會發現有任何更好的，仍然願意投資思考的時間。

在同一本書中，另外提出「狄波諾第二定律（deBono's second law）」概念。簡言之是：「看起來像證據的，或許只不過是因為缺乏想像力。」

我們時常被某個假說或解釋說服，因為我們想不出其他的解釋。典型的例子就是達爾文（CharlesDarwin）的演化論。它看似可信、合理且比其他的解釋更好，但它也無法證明。我們對它的證明，建立在我們的貧乏想像力無法設想出一個更好的機制。整體而言，科學上合適的理論是進步的最大阻礙。

事實上，在科學界裡我們總是先接受一個假說，直到我們能夠否決它，再前進到一個比較好的假說。為了否定該假說，我們會進行實驗，然而我們的內心其實是想證明它（這是人的天性和人類的自我需求）。

這套方式的謬誤之處，是現有的假說限定了我們的知覺，以及我們會去找哪類的證據。抱持著公認為正統的假說時，通常得靠錯誤、意外或巧合，才能挖掘出沒有刻意尋找的意外證據。

所以我們該怎麼辦？最簡單的答案是改變習慣方式。我們要多花一點時間努力思索替代選項，而非只是緊抱著最佳的假說。這麼做，並不是為了否決那些替代選項以支持最佳的假說，而是讓我們能夠有更寬廣的角度看事情。

因此本書提出的方法都是有關知覺的思考：我們如何看待世界？我們如何改善我們的知覺？無論是透過正面、負面有趣面思考的PMI、學會準備好替代方案的APC，甚至可以激發新論點的PO等等，這些方法，建構的是有助於思考的架構。如果能更看清楚局面，你的思慮和行動就更合宜。

學習如何思考，會讓你更能掌控生活，不再受環境、情緒和旁人所迫，你可以把事情想清楚再下決定。

從4歲到90歲、從唐氏症兒童到諾貝爾獎得主、從未受教育的礦工到最高階經理人，這些方法在許多不同的人身上都已經發揮了功效。它們不但非常簡單，也非常有效。

現在就跟著創意思考之父狄波諾，使用30秒敏捷思考法／17個引導注意力工具／10大決策法／15個思考好習慣，學會隨時自動運作、高效率且專注的心智能力吧。

（摘自《狄波諾思考力實踐手冊》，商周出版）

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