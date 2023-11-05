鑽石投資與日本大和生技創投結盟 跨境促旗艦型投資案

鑽石投資（6901）今（5）日與日本大和生技創投（DCI Partners）共同宣佈，雙方建立跨境投資合作，以促成生技醫療旗艦型投資案。

鑽石投資表示，DCI Partners 株式會社是大和證券集團旗下投資機構，為大和企業投資株式會社全資子公司，專注於生技醫療領域的專業創投公司。該公司管理日本國內最大規模的生技醫療基金，為產業未來發展的新創企業提供創投資金。通過其與研究機構、生技公司和製藥公司的廣泛網絡，以及藥物開發、智慧產權戰略和授權策略等專業知識，DCI Partners 積極支持台灣和日本的被投資公司，以擴大其潛力，並促進台灣和日本的生技醫藥產業的發展。

鑽石投資表示，該公司與大和創投皆為具指標性的大型生技創投，藉由建立策略聯盟，分享各自在台灣、日本的生技投資資源，共同開發具國際市場潛力的投資項目，加速兩地生技技術、產品、市場的深度合作，促成跨境旗艦型投資案。

鑽石投資董事⾧路孔明表示，日本在新藥開發、細胞治療與再生醫療領域具全球優勢，台灣則擁有國際㇐流的臨床醫學實力、技術創新能力與友善的生技資本市場環境。未來在投資合作上，雙方將透過專利、商業權利的授權交易、股權投資或併購模式，佈局細胞治療、核酸藥物、再生醫學等未來具高度市場需求與商業價值的關鍵領域，共同開發大型投資案。

大和生技創投社⾧ Mr. Hiroki Narita 表示，大和生技基金的投資策略，為促進台灣與日本之間的合作。期待透過與鑽石投資的合作，活躍台日的創新能力，加速創造更多跨境投資機會並創造價值。

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