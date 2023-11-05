快訊

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣菸酒公司屏東廠建廠百年 走過疫情曾生產防疫酒精

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，提供1000份的麻油雞給消費者品嘗。記者劉星君／攝影
台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，提供1000份的麻油雞給消費者品嘗。記者劉星君／攝影

台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年，今熱鬧辦廠慶，台灣菸酒公司總經理林士傑說，疫情期間也是酒精國家隊之一，屏東酒廠在除夕夜緊急佈局，挪出一條產線生產防疫酒精，屏東廠也成為後續其他廠建置防疫酒精產線的基礎。

林士傑今出席屏東產建廠一百年，他回憶疫情剛開始時，在除夕當晚接到指示，生產防疫酒精，疫情來的很快，評估屏東酒廠的資源可以快速整合，容器量夠等，有較高濃度酒精，一周內整合，因為製作濃度高防疫酒精，更要做好工安、安全作業，屏東酒廠建立基礎，其他酒廠以此為基礎來設置，後續做了三年的防疫酒精，一年產值約7億多元。

屏東酒廠建於民國12年，原名稱為「台灣總督府專賣局台南支局屏東出張所造酒工場」，專製米酒。民國46年，改以地區命名為「台灣省菸酒公賣局屏東酒廠」。民國91年7月，公賣局改制公司，更名為「臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠」。

屏東酒廠隸屬經濟部評鑑通過觀光酒廠，生產的產品有大家熟知的紅標料理米酒、紅高粱酒、花雕酒、紅麴豬腳禮盒等產品，今舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，提供1000份的麻油酒雞給消費者品嘗。

走過百年屏東酒廠，林士傑說，未來讓生產運作逐步現代化，朝自動化規模邁進，邁向ESG永續發展之路，推動太陽能光電發電系統，利用酒槽作為沼氣發電的原料，運用可再生能源，降低資源消耗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，現場烹煮提供1000份的麻油酒雞給消費者品嘗。記者劉星君／攝影
台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，現場烹煮提供1000份的麻油酒雞給消費者品嘗。記者劉星君／攝影

延伸閱讀

明揚燒出消防人力 屏東消防局：評估設第三分隊、擴編員額

影／影像畫面曝 疑內輪差聯結車撞單車 屏東阿伯慘死輪下

好屏生活 屏東社區產業限定店進駐勝利星村 快閃一個月

協助明揚大火受災戶 桃園募731萬善款送屏東

相關新聞

台灣菸酒公司屏東廠建廠百年 走過疫情曾生產防疫酒精

台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年，今熱鬧辦廠慶，台灣菸酒公司總經理林士傑說，疫情期間也是酒精國家隊之一，屏東酒廠在除夕夜...

周年慶優惠先刷起來 貴婦手刀空刷18萬日本高檔毛巾

百貨公司周年慶檔期進入高峰期，遠東 SOGO 台北忠孝館和台北復興館將於11月9日加入戰局，一年當中就屬周年慶優惠最大，

兩大新阻力恐讓都更案「翻車」頻傳 三招避險

近年市場頻頻出現爛尾樓、建商跑路訊息，不只民眾買屋心驚，許多與建商都更、合建的屋主也相當擔憂。元宏不動產加值服務平台創辦...

30人持分土地怎整合？ 他一招破解「優先購買權」

多人共同持有的房子或土地，由於產權複雜，且共有人擁有「優先購買權」，一般人都不會想碰。資深地政士說，其實優先購買權有破解...

企業2023下半年衝刺！關懷陪伴、走進偏鄉 ESG落實在你我生活周遭

各大企業在運營上愈發重視SDGs、ESG、CSR等理念，為公司創造價值的同時，也將資源回饋到「社會關懷」、「環境永續」及「公司治理」上，期望打造更優良的企業形象，也幫助社會改善現況。

獨／光泉汪家退出經營34年的萊爾富 賣掉七成持股竟是家族共識

超商老三萊爾富今年10月改朝換代，光泉汪家退出經營層，由原大股東聯邦（2838）拿下經營權，為零售通路投下震撼彈，外界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。