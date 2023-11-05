台灣菸酒公司屏東廠建廠百年 走過疫情曾生產防疫酒精

台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年，今熱鬧辦廠慶，台灣菸酒公司總經理林士傑說，疫情期間也是酒精國家隊之一，屏東酒廠在除夕夜緊急佈局，挪出一條產線生產防疫酒精，屏東廠也成為後續其他廠建置防疫酒精產線的基礎。

林士傑今出席屏東產建廠一百年，他回憶疫情剛開始時，在除夕當晚接到指示，生產防疫酒精，疫情來的很快，評估屏東酒廠的資源可以快速整合，容器量夠等，有較高濃度酒精，一周內整合，因為製作濃度高防疫酒精，更要做好工安、安全作業，屏東酒廠建立基礎，其他酒廠以此為基礎來設置，後續做了三年的防疫酒精，一年產值約7億多元。

屏東酒廠建於民國12年，原名稱為「台灣總督府專賣局台南支局屏東出張所造酒工場」，專製米酒。民國46年，改以地區命名為「台灣省菸酒公賣局屏東酒廠」。民國91年7月，公賣局改制公司，更名為「臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠」。

屏東酒廠隸屬經濟部評鑑通過觀光酒廠，生產的產品有大家熟知的紅標料理米酒、紅高粱酒、花雕酒、紅麴豬腳禮盒等產品，今舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，提供1000份的麻油酒雞給消費者品嘗。

走過百年屏東酒廠，林士傑說，未來讓生產運作逐步現代化，朝自動化規模邁進，邁向ESG永續發展之路，推動太陽能光電發電系統，利用酒槽作為沼氣發電的原料，運用可再生能源，降低資源消耗。

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※ 提醒您：抽菸，有礙健康 台灣菸酒公司屏東廠今年建廠一百年舉辦100周年米酒嘉年華，現場邀請來賓，27公升的甕藏30年花雕酒開甕，現場烹煮提供1000份的麻油酒雞給消費者品嘗。記者劉星君／攝影

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