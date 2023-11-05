複合式店進駐商場 添優勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王品集團近來採「包棟」策略展店，積極打造「美食街」或「美食城」，以複合式店型搶占北中南商圈。展店以百貨商場為主的瓦城豆府、乾杯近來也不約而同以「百貨店型X多品牌」做為新的拓點策略。

餐飲集團以多品牌聯開模式包棟或進駐商場，除可帶來集客效益、提高租金談判籌碼，還能方便人力支援、降低食材運送成本，同時又能提升集團聲量。

瓦城考量旗下品牌各自對應客群不同，選在一個百貨商場同時開出複數品牌，期發揮綜效。目前瓦城以台南新光三越西門店共進駐四品牌為最多，其他如台北微風南山、高雄巨蛋、新竹巨城、台中勤美誠品，都是單一商場就有三個品牌進駐。

瓦城表示，以台南新光三越為例，大心選在年輕活潑的美食街，有許多商務客的時時香和家庭客比例高的瓦城、1010湘，選在較高樓層，全都能借助百貨集客效應、挹注客源。

豆府集團一口氣在台南的南紡購物中心進駐五個品牌，包括涓豆腐、韓姜熙的小廚房、姜滿堂、帕泰家、阿達師五星麵舖，另外，在新竹Big City遠東巨城購物中心也同時插旗四個品牌。

豆府表示，利用不同料理型態、價格帶的差異，進行多品牌進駐百貨賣場的布局策略，可一次網羅不同消費客群。像是台南南紡購物中心，集團就一次進駐五個品牌，從韓式主題、泰式主題餐廳、韓式燒肉餐廳、延伸到美食街，統統都找得到豆府集團品牌。

近年乾杯集團也常以雙品牌進駐商場，依客群定位選適合品牌進駐，像SOGO台北復興館、板橋大遠百以目的性聚餐的老乾杯與黑毛屋本家雙雙進駐，家庭客群居多的新莊宏匯廣場則進駐乾杯燒肉居酒屋與黑毛屋。

瓦城 豆府 南紡

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