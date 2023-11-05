餐飲業搶市 新品牌Q4熱戰
餐飲集團第4季新品牌齊發，王品12月將推韓式燒肉品牌插旗西門町，瞄準年輕客群；瓦城年底也將推出疫後首個新品牌，為南洋菜系，首度以店中店型式開展；漢來美食已開出吃到飽新品牌「島語」，成為旗下新一代店王。
另外，乾杯旗下新品牌「黑毛屋招待所」已於11月開出，瞄準客單價3,000元高價市場；燒肉起家的橘焱胡同則是跨入平價鐵板燒市場，推出新品牌「唬唬鐵板廚房」。
王品趕在年底前將推新品牌「金咕」，為集團第四個燒肉品牌，同時也是第二個韓式品牌，主打年輕客層。據悉，「金咕」客單價在600元上下，是王品集團今年開出的第三個新品牌，先前開出的就饗、旬嚐分別為鐵板燒和高價鍋物，王品董事長陳正輝先前表示，「要在火鍋、燒肉、鐵板燒等三大市場拚三成市占率」，從今年新開品牌看來，皆是對應集團想搶下更多市場。
瓦城同樣要在年底前推出疫後首個新品牌，為南洋菜系，客單價鎖定在300～450元間，將以店中店形式進駐百貨商場。瓦城未來新品牌開發速度可望加快腳步，董事長徐承義曾表示，將於明年啟用全球研發中心，作為集團發展加速器，預計未來每年可開二個新品牌，進一步拓展客群。
漢來美食10月開出的吃到飽新品牌「島語」目前訂位已滿到11月底，每月營收貢獻逾2,000萬元，是集團新一代店王。漢來美食原先規劃第4季再開高價鍋物和牛排館兩新品牌，鍋物客單價鎖定1,000-2,000元間，將以高檔食材為吸客重點，牛排館客單價在2,000-2,500元，不過由於餐飲業缺工，兩新品牌已確定遞延至明年春節過後開幕。
乾杯全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」也在近日開始試營運，首店插旗嘉義耐斯王子大飯店，為集團旗下最頂級鍋物品牌及最大坪數分店。以頂級海陸進口食材、仲居式全程侍食服務、沉浸式包廂三大亮點，客單價約3,000元，瞄準頂級鍋物市場。
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