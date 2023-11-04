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旅展第二天寒舍出現「千萬刷手」 雄獅現場業績突破疫情前水準

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
各大旅行社人氣買氣皆旺，雄獅現場業績突破2000萬元，超越疫情前水準。圖／台灣觀光協會提供
各大旅行社人氣買氣皆旺，雄獅現場業績突破2000萬元，超越疫情前水準。圖／台灣觀光協會提供

ITF台北國際旅展今（4）日展期第二天，恰逢周末，展場一早便擠滿洶湧排隊入場人潮，下午一度人潮滿到展館人流上限，整日入場人次突破10萬人次，較去年同期成長78.3%。包括老爺酒店集團、晶華（2707）集團及寒舍（2739）集團，接連兩天衝出千萬業績，寒舍更是出現千萬刷手。各大旅行社人氣、買氣皆旺，雄獅（2731）現場業績突破2,000萬元，超越2019年疫情前水準。

ITF和銀行合作推出多項信用卡滿額禮，連續兩日兌換熱絡，現場買氣爆棚，各家銀行也持續追加好禮，回應民眾熱情買氣。大會推出的刷卡買額禮連兩日贈送一空，主辦單位於展區E所推出限量精美進場早鳥禮也吸引大量人潮排隊領取。

雄獅表示，今年旅展現場業績已突破疫情前水準，熱銷前三名為日本、歐洲、紐西蘭，其中日本出現單筆百萬訂單，為親友揪團參加日本頂級鐵道之旅，週日有望延續此波熱潮再創佳績。

老爺酒店集團旅天第二天再度迎來百萬刷手，出現兩位消費者各狂刷320萬，指定採購效期長達一年半的「聯合住宿券」 。現場也出現「礁溪老爺三天兩夜樂活假期住宿券」排隊人龍，不少消費者預計用於年末全家度假。

老爺酒店旅展第二日現場業績約1,400萬元，加上首日成果，現場累計達5,300萬元。再加計11月1日線上旅展開跑以來的業績，整體旅展業績累計達1.3億元，銷售熱度仍持續攀升中。

寒舍集團今日現場也出現許多快閃刷手，主要搶攻聯合住宿券、十二廚與探索廚房的自助餐券，其中更出現一名千萬刷手，震撼全場，並使得寒舍旅展單日營業額衝上1,500萬元，累計兩日業績已突破4,500萬元大關。

旅展 寒舍 雄獅 住宿券

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