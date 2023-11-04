航發會飛航講座結合駕駛員獎助金頒獎 向年輕學子招手

疫後航空產業強力復甦，航空市場前景看好，為了讓更多年輕人與航空迷深入了解航空界奧秘，財團法人中華航空事業發展基金會（航發會）今天舉辦「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台北場。

今年更結合「國內航空器駕駛員訓練獎助金」頒獎典禮，共有五位自訓並考上國籍航空公司的駕駛員獲得補助，航發會期盼藉由獎助金的設立能落實在地人才、在地培育，也號召年輕學子成為航空界的新生力軍。

許多航空界重要貴賓也蒞臨頒獎典禮，除了主辦單位交通部政務次長及航發會董事長陳彥伯外，還包括民航局局長林國顯、航政司司長何淑萍、中華航空（2610）總經理及華信航空董事長高星潢、台灣虎航（6757）董事長陳漢銘、華信航空總經理彭榮敏、安捷航空董事長高健祐、星宇航空（2646）協理吳國賓、民航局副局長及飛安基金會董事長林俊良等共襄盛舉。

航發會董事長陳彥伯表示，航空駕駛員的養成不易，許多對飛航有興趣的年輕人會選擇自訓這一條路，並且到國外學習飛行，但其實國內就有與國外訓練質量相當的飛行訓練學校。因此，航發會特別設立「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，這是國內唯一鼓勵自訓並成為國籍航空機師的獎助金，希望能協助國籍航空業者培育飛行人員，未來樂見有更多的駕駛員能領到這一筆獎助金。

而今年舉辦飛航講座已邁入第七年，期盼提供更多年輕學子了解航空產業奧秘的機會。會中民航局林國顯局長也提到，在這個疫後航空復甦的時刻，更顯航空業對國家經濟發展的重要，感謝航發會長期為台灣航空人才培育、知識推廣不遺餘力、國內航空業者支持在地自訓機師及航空從業人員。

今年「國內航空器駕駛員訓練獎助金」共有華航錢武正、華信呂忠倫、星宇黃志瑋、台灣虎航何偉綸和詹博勛五位機師獲得獎助金，在全場航空迷的注視下，由航發會董事長陳彥伯手中接下證書，並可獲得50萬元獎助金。他也鼓勵年輕學子：「想學飛！努力不懈、勇敢去追！」。

緊接在頒獎典禮結束後登場的講座是今年活動的重頭戲，近年來政府推動國機國造，空軍新式高教機「勇鷹號」首架原型機已在2020年6月首飛成功，任職漢翔航空工業公司的首席試飛官路志元參與「勇鷹號」從研發設計、生產、組裝及驗證的所有過程，他在演講中也以「勇鷹學飛與蛻變」為題，分享他一路從零開始，以及翱翔天際的心路歷程。

第二位講師為華航資深座艙長張恬，擔任空服員已有22年。她熱愛飛行，也從工作中發掘出自己的興趣，她以「嗨！飛行中」為題，要讓對空服員職業有興趣的年輕人了解光鮮亮麗的外表背後，有著專業扎實的訓練，而飛行更是一種生活方式，她樂在其中更獲得成就感。空服員雖然可以透過工作走遍世界各地，但張恬建議，除了語言要求與專業能力，還要具備抗壓、重視團隊等素質，最重要的是不斷充實自己，解決每一個在工作中碰到的難題。

疫情期間，航空產業受到嚴重衝擊，地勤業也不例外，但每一位從業人員依然堅守崗位，展現航空職人的敬業精神。

接下來登場的第三場主題為「地勤職人 守護國門」，主講人為桃勤公司客艙服務部經理蔡明釆，地勤職人是每趟飛行的幕後英雄，他們在旅客看不到的地方兢兢業業地執行工作，可以近距離接近飛機，工作更充滿挑戰。蔡明采說，這一份工作最有成就感的時候就是向機師與旅客揮手致意，看到飛機滑行、飛上天空的剎那，代表又完成一項任務。

最後一位講者為有台灣飛行訓練推手之稱的安捷航空董事長高健祐，他藉著分享「台灣航訓發展與自訓機師就業展望」，說明國內的飛行訓練環境和國外相當，尤其是授課的教官都有豐富的飛行機驗，他從事航空產業多年，因為曾經學習飛行，他對這個領域有更深入的了解。高健祐深切體會創設台灣首家飛行學校的過程雖然艱辛，但看到越來越多學員錄取航空公司，就會督促自己要持續精進，協助更多年輕人圓夢，他也要把台灣的經驗分享到其他國家。

航發會表示，今年的台北場講座特別規劃「iPILOT飛行體驗」主題活動，將A320全座艙飛機駕駛艙搬進會場外，讓聽眾能透過沉浸式虛擬駕駛體驗，實際感受飛行的樂趣。另每位航空職人的演講結束後，也安排QA交流時間讓聽眾提問，現場互動熱絡。

接下來「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台南場將於11月11日（六） 台南香格里拉遠東國際大飯店9F國際會議廳登場；至於台中場則於11月25日台中裕元花園酒店B1國際演講廳舉行，活動採免費報名，額滿為止。

航發會今日舉辦「飛航解密 暢遊天際」2023系列講座台北場。今年更結合「國內航空器駕駛員訓練獎助金」頒獎典禮，共有五位自訓並考上國籍航空公司的駕駛員獲得補助。圖／航發會提供 每位航空職人的演講結束後，也安排QA交流時間讓聽眾提問，現場互動熱絡。圖／航發會提供

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