企業2023下半年衝刺！關懷陪伴、走進偏鄉 ESG落實在你我生活周遭

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文／戴婧雯

各大企業在運營上愈發重視SDGs、ESG、CSR等理念，為公司創造價值的同時，也將資源回饋到「社會關懷」、「環境永續」及「公司治理」上，期望打造更優良的企業形象，也幫助社會改善現況。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近半年內（2023/05/07～2023/11/02）「企業公益活動」的熱門關鍵字，網友們高度關注討論社會、永續、責任、弱勢、愛心等。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

ESG文化備受關注 各大企業全力推動公益企劃

企業關懷社會或倡議永續，在你心中是不是加分項呢？根據資誠聯合會計師事務所《2023全球消費者洞察報告》統計，近八成的消費者願意以高價格支持永續或環保商品，以及具高道德聲譽公司所生產的產品；而2021年《全球投資人ESG調查報告》更指出，近79％的投資人重視企業管理ESG風險和機會的方式。

由此可見，企業對於ESG文化的重視程度，成為影響消費者和投資人的關鍵因素。因此，各大企業在創造商業價值的同時，也開始積極投入多元公益活動，期望打造優質的品牌形象，亦幫助社會共同進步。

公益服務成企業傳統 信義志工溫暖陪伴愛啟兒

信義房屋自創業初期就將ESG理念融入營業方針，因為2004年啟動社區一家計畫，發現許多社區面臨人力資源不足，亟待協助， 因此在2007年也開始推動「信義志工」，多年來號召同仁深入社區服務，提供志工假鼓勵同仁在工作之餘也能投身公益活動，成為了信義房屋的永續傳統。

近期信義志工前往位於彰化縣員林的愛啟兒日間小型作業所，陪伴作業所學員代工包裝，並進行日常工作技能訓練和環境清掃，用實際行動讓學員們感受到關懷與支持；此外，也在作業所內舉辦特奧滾球競賽和認識愛啟兒藝廊商品的活動，引發志工的熱烈支持。

談及信義志工活動帶來的正面影響，信義房屋南港中研店經理林宗翰認為，志工活動可以提升同仁的同理心與熱情，未來在工作中也能夠以更多元的角度服務客戶，為工作賦予了更多層次的意義。

image source：信義房屋

長期關注偏鄉資源 統一辦嘉年華邀鄉親同樂

統一企業社會福利慈善事業基金會長期重視偏鄉資源匱乏問題，近年來為社區長輩和偏鄉學童提供經費贊助，回饋和照顧在地鄉親，落實企業責任。

統一企業社會福利慈善事業基金會於10月21日，結合統一企業、統一超商、統一棒球隊、統一證券等企業，在台南市新化虎頭埤舉辦「青銀童樂嘉年華」公益活動，邀請近400位長期關懷的偏鄉社區老人和學童探索虎頭埤美景，還準備了趣味遊戲和近百份的摸彩獎品，讓來賓都得以共同享樂，滿載而歸。此次活動除了讓孩童與長輩可以感受到關心與愛，也希望孩童可以透過活動了解到長輩在生理上的不同與不便，從而激發引導孩童內在惻隱與感恩的心。

image source：翻攝FB／ihope愛希望國小‧國中免費課輔班

志工社集結多方人力 富邦率同仁走進農村護水梯田

富邦金控自2003年成立「愛心志工社」，每年提供兩天公益假，鼓勵同仁投入志工服務，希望能夠聚集更多的人力與心力一同幫助弱勢族群。

富邦金控於10月14日在新北貢寮雞母嶺舉辦「2023富邦愛心志工日」活動，60名富邦同仁在專業志工與農民的帶領下，認識水梯田的運作和生態系統，並學習水梯田維護的作業方式，守護農村自然風貌，盼維護台灣生物的多樣性，保育生態環境。此次志工活動讓富邦同仁得以接觸農村生活，累積都市日常中少見的經驗與技能，感受勞作之辛苦的同時，也為環境保育盡一份心力。

image source：翻攝富邦慈善基金會

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為 2023 年 5 月 7 日至 2023 年 11 月 2 日。

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