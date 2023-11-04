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國際級馬祖馬拉松賽今開跑 八方雲集連續8年贊助

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國際級馬祖馬拉松賽今開跑，八方雲集連續8年贊助。圖/八方雲集提供
國際級馬祖馬拉松賽今開跑，八方雲集連續8年贊助。圖/八方雲集提供

國際級馬祖馬拉松賽今（4）日上午6時50分於福澳運動場熱情開跑，今年主題是「挑戰八面威風」；熱心公益的八方雲集（2753）連續8年參加這場國際級賽事，免費提供豆漿喝到飽，還有香噴噴熱騰騰的鍋貼、水餃，為參賽選手補給續航力。

馬祖馬拉松賽除了以高強度賽道著稱外，路線規劃包含了南竿的指標景致，馬祖還是世界密度最高的坑道，每年只有在馬拉松賽這一天開放的南北坑道；狹小的馬祖，擁有的是驚人的世界級資產。

「人」是永續發展上最重要的一環，由聯合國發布的永續發展目標，如何創造城市的永續價值，就馬祖而言，就業資源相對匱乏，八方雲集2018年跨海設立馬祖直營店，吸引人才，提供友善的就業支援與就業環境，讓馬祖青年回流、外地青年移入，配合在地文化，引進多元人才，在地生根，創造馬祖永續發展最重要的關鍵因素。

每年一度的馬祖馬拉松，規劃全馬42公里繞行南竿兩圈，及半馬21公里組繞行南竿一圈，同時開放10公里挑戰組，希望能夠培養年輕一代的運動習慣，透過短距離的10公里，體驗跑步的樂趣。

八方雲集馬祖店配合馬拉松賽全體總動員，自組八方雲集啦啦隊響應參與在地活動。今年主辦單位更邀請專業跑者中被譽為長跑情侶的陳秉豐和張芷瑄，擔任活動代言人，由他們二位各自針對男女跑者，給出最佳的參賽攻略，為選手們大大提升戰力，完賽選手不僅能拿到一瓶馬祖高粱紀念酒，全馬男女冠軍選手，還可以獲得與其體重等重的馬祖高梁酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際級馬祖馬拉松賽於福澳運動場熱情開跑。圖/八方雲集提供
國際級馬祖馬拉松賽於福澳運動場熱情開跑。圖/八方雲集提供

馬祖 馬拉松 八方雲集

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