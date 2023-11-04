屋馬餐飲集團獲體育署運動企業認證及CHR健康企業公民

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
教育部長潘文忠（左）頒發獲運動企業認證，由屋馬董事長林馷宸（右）代表領獎。業者提供
教育部長潘文忠（左）頒發獲運動企業認證，由屋馬董事長林馷宸（右）代表領獎。業者提供

教育部體育署舉辦第8屆「112年運動企業認證授證」，國內知名餐飲業者「屋馬」餐飲集團今年不僅獲康健雜誌-CHR健康企業公民「金獎」肯定，更獲體育署運動企業認證，由教育部長潘文忠親自授證表揚。

教育部體育署舉辦運動企業認證，以企業支持運動及相關員工福利並鼓舞士氣、提升企業形象、提高競爭優勢的管理成效，彰顯企業的健康人力資源與品牌價值提升，凸顯企業運動參與實質績效等。

屋馬餐飲集團董事長林馷宸表示，屋馬重視每一位員工和眷屬的健康，強調維持員工的健康狀態，提升員工健康及活動、養成運動習慣，企業才有一同前進的力量。

林馷宸進一步指出，屋馬成立600坪的專屬員工運動中心，包含瑜伽教室、有氧教室、重訓健身房等，並聘請專業的運動教練指導安全、適合的運動方式，內部的課程及器材免費提供給員工及眷屬一同參與，增進家庭互動關係，共創幸福職場。

不僅如此，屋馬每年舉辦的國內外員工旅遊，更是結合運動項目，如夏季潛水、冬季日本滑雪等，還可參加各種球類的運動社團，並舉辦集團內的運動賽事，或與其他企業交流賽等。

康健雜誌CHR健康企業公民「金獎」獲獎，是因屋馬有專屬並善用「屋馬仁運動APP」，可報名運動課程，發送健康運動訊息；另透過臨場醫護服務，進行中高齡及高齡者工作適能指數量表，衛教身心靈保健方式。

集團另規劃每月一次登山、一年一次泳渡日月潭、馬拉松，夏天潛水、冬天滑雪等均為特色運動。並重視員工交通安全，提供多項安全措施。

集團更持續辦理運動課程，目標為員工的三高比例在3％以下。透過臨場醫護服務，健檢重大異常者追蹤複檢率≥90％。另藉由多項措施，目標中高齡夥伴工作適能等級評估皆達良以上。

屋馬餐飲集團員工的感情，就像大家庭般融洽。業者提供
屋馬餐飲集團員工的感情，就像大家庭般融洽。業者提供
屋馬在台中七期寸土寸金的大樓內，運用600坪規劃為員工和眷屬的運動空間。業者提供
屋馬在台中七期寸土寸金的大樓內，運用600坪規劃為員工和眷屬的運動空間。業者提供

運動 教育部 餐飲業

延伸閱讀

射箭／亞錦賽曼谷登場將有10奧運席次 中華隊力拚門票

昔日「腹院長」！陳其邁不敵美食多跑行程維持體態

「郭董球場」設施老舊 縣議員點名連防護網都縫補打結

體育署擬提高亞帕運國光獎金 盼全民挺身障運動平權

相關新聞

減艙效應 貨櫃運價連四漲 SCFI勁揚5.4%

全球貨櫃輪第4季減艙占比衝上三成，減艙效應發威，本周最新出爐的上海集裝箱出口（SCFI）貨櫃運價指數連四漲，漲幅達5.4...

周年慶開跑前夕造勢 遠東集團董座徐旭東：SOGO業績拚增雙位數

遠東SOGO百貨36周年慶將於11月9日開跑，昨（3）日舉辦造勢活動，遠東集團董事長徐旭東親自站台並且看好今年銷售表現，...

宏匯辦新創交流 專家獻策

「t.Hub x France 2023國際交流」昨（3）日在t.Hub內科創新育成基地盛大登場。該活動由台北市政府產業...

ITF台北國際旅展登場 旅行社：出國團費將上調

ITF台北國際旅展昨（3）日登場，旅行社業者普遍預期今年旅展業績將大幅成長，且看好明年業績將續踩油門，除了出境人次可望持...

徐旭東談富士康遭大陸查稅：我的帳很清楚 隨時可查

鴻海旗下富士康集團近期在中國大陸遭查稅，遠東集團董事長徐旭東昨（3）日出席SOGO周年慶前造勢記者會，會後被問到此事，他...

房價越打越高 估價師揭台中首購「死亡交叉」超心酸

政府近年重拳打炒房，但台中房價飆升，讓很多年輕的首購族大嘆買不起。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠根據實登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。