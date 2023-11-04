屋馬餐飲集團獲體育署運動企業認證及CHR健康企業公民

教育部體育署舉辦第8屆「112年運動企業認證授證」，國內知名餐飲業者「屋馬」餐飲集團今年不僅獲康健雜誌-CHR健康企業公民「金獎」肯定，更獲體育署運動企業認證，由教育部長潘文忠親自授證表揚。

教育部體育署舉辦運動企業認證，以企業支持運動及相關員工福利並鼓舞士氣、提升企業形象、提高競爭優勢的管理成效，彰顯企業的健康人力資源與品牌價值提升，凸顯企業運動參與實質績效等。

屋馬餐飲集團董事長林馷宸表示，屋馬重視每一位員工和眷屬的健康，強調維持員工的健康狀態，提升員工健康及活動、養成運動習慣，企業才有一同前進的力量。

林馷宸進一步指出，屋馬成立600坪的專屬員工運動中心，包含瑜伽教室、有氧教室、重訓健身房等，並聘請專業的運動教練指導安全、適合的運動方式，內部的課程及器材免費提供給員工及眷屬一同參與，增進家庭互動關係，共創幸福職場。

不僅如此，屋馬每年舉辦的國內外員工旅遊，更是結合運動項目，如夏季潛水、冬季日本滑雪等，還可參加各種球類的運動社團，並舉辦集團內的運動賽事，或與其他企業交流賽等。

康健雜誌CHR健康企業公民「金獎」獲獎，是因屋馬有專屬並善用「屋馬仁運動APP」，可報名運動課程，發送健康運動訊息；另透過臨場醫護服務，進行中高齡及高齡者工作適能指數量表，衛教身心靈保健方式。

集團另規劃每月一次登山、一年一次泳渡日月潭、馬拉松，夏天潛水、冬天滑雪等均為特色運動。並重視員工交通安全，提供多項安全措施。

集團更持續辦理運動課程，目標為員工的三高比例在3％以下。透過臨場醫護服務，健檢重大異常者追蹤複檢率≥90％。另藉由多項措施，目標中高齡夥伴工作適能等級評估皆達良以上。 屋馬餐飲集團員工的感情，就像大家庭般融洽。業者提供 屋馬在台中七期寸土寸金的大樓內，運用600坪規劃為員工和眷屬的運動空間。業者提供

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